NEM Dubrovnik 2023: Otvoreno dosad najveće izdanje

NEM Dubrovnik 2023

Projekcija i razgovor s glavnim glumcima serije u produkciji Sony Pictures Televisiona, okrugli stol o deset godina NEM-a, prezentacije Franka Spotnitza i Marije Rue Aguete, Eutelsatov party – samo su dio programa prvog dana omiljenog TV marketa u CEE regiji, poznatog i kao TV market s pogledom. NEM Dubrovnik 2023 započeo je 5. lipnja u Dubrovniku nakon što su pristigli vodeći stručnjaci TV industrije iz cijelog svijeta.

Do 8. lipnja Dubrovnik će biti središnje mjesto okupljanja stručnjaka, vodećih ljudi TV industrije i kupaca TV sadržaja koji će uz inspirativne keynote govornike, informativne razgovore za okruglim stolom i prezentacije, premijerne projekcije TV sadržaja i mnoge druge prilike za networking u ugodnom ambijentu sa zanimljivim sudionicima i gostima sljedećih nekoliko dana imati priliku uspješno sklapati poslove.

Ovogodišnje i dosad najveće izdanje NEM Dubrovnika okupilo je rekordan broj sudionika, izlagača i sponzora. Networking je započeo uz kavu koji je omogućio OIV digital signals and networks.

Frank Spotnitz, CEO & Executive Producer, Big Light Productions te čest i omiljen gost NEM Dubrovnika, predstavljen je kao prvi od 11 keynote govornika. Spotnitz je iznio svoje viđenje promjena koje se neprekidno događaju u televizijskoj industriji: “Ako želimo poboljšati televiziju u Europi, onda mi se čini da je dobar početak imati osnovne vrijednosti prema kojima stremimo. Trebamo pokrenuti praktičnije, konkretnije strategije – u svim europskim područjima, ali pogotovo u malim zemljama gdje su resursi manje dostupni. Na taj nedostatak ekonomske moći možda se gleda kao na hendikep, ali isto tako može biti i prednost – to su mjesta gdje je promjenu lakše prigrliti upravo zbog njihove veličine.”

Maria Rua Aguete, Omdia, otvorila je program Panel Rooma prezentacijom FAST Revenues, u kojoj je najavila što očekuje od FAST poslovanja u regiji CEE rekavši, između ostaloga, da korisnicima FAST postaje manje zanimljiv kako raste broj pretplata za plaćeni TV sadržaj, uz konstantno velik broj gledatelja besplatnih TV programa. Očekuje se da će FAST u Istočnoj Europi u sljedećih pet godina udvostručiti prihode te u 2028. godini ostvariti prihod od 42 milijuna dolara.

Prvog dana NEM-a prisjetili smo se proteklih uzbudljivih deset godina u kojima je nastao i rastao New Europe Market (NEM). Na okruglom stolu 10 godina NEM-a, održanom pod sponzorstvom Mediavisiona, uz Sanju Božić-Ljubičić, direktoricu Pickboxa, Mediatranslationsa, Mediavisiona i NEM-a, sudjelovali su dugogodišnji suradnici i prijatelji NEM-a:

– Sabrina Pluvinage, Video Sales Director Europe, Eutelsat

– Branko Čakarmiš, General Director, Pro Plus

– Pavel Stantchev, CEO, TV2 Media Group and Planet TV

– Adrian Ježina, CEO, Telemach Croatia and Telemach Slovenia

Govorili su o proteklih deset godina, prisjećajući se raznih anegdota i nezaboravnih zajedničkih trenutaka na TV marketu na koji rado dolaze svake godine. “Divno je vidjeti kako se ovo događanje razvilo. To je jedino događanje na kojem možete vidjeti konkurenciju i izmijeniti ideje. Ovaj zatvoreni krug prepun je energije”, rekao je Pavel Stantchev, a Branko Čakarmiš dodao: “NEM je počeo kao mala ideja koja je prerasla u događanje svjetske klase za našu industriju.”

Kao ponosni sponzor prve večeri, Sony Pictures Television održao je eksluzivnu projekciju serije Alert: Missing Persons Unit uz vrlo posebne goste: Dania Ramirez (Sweet Tooth: Rogati dječak, Jednom davno, Svita) i Ryan Broussard (Only Murders in the Building, Sistas, Black Bird) sudjelovali su u Q&A razgovoru nakon projekcije kojeg je vodio moderator Mark Young (EVP, Distribution, SPT, EMEA). Zvijezde ove televizijske serije izjavile su da im je iznimno drago što je Fox najavio drugu sezonu odmah nakon velikog uspjeha prve sezone na više platformi. Najavljeno je da u drugoj sezoni produkciju preuzima Carla Kettner (Panhandle, Crna lista, Kosti) s Johnom Eisendrathom kao izvršnim producentom te da će druga sezona serije nastaviti pružati zanimljive i uzbudljive priče.

Prvu večer savršeno je zaokružio Eutelsatov party na kojem su uzvanici u ugodnoj atmosferi razgovarali o zanimljivim panelima, govornicima i novim prilikama za networking koje ih očekuju sljedećih nekoliko dana.

Više informacija dostupno je na službenoj internetskoj stranici NEM Dubrovnik 2023.

