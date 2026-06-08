UTAKMICA CIBONA - ZADAR
Neredi na tribinama: Devet uhićenih zbog govora mržnje, pirotehnike, napada na policajce,...
Policija je nakon košarkaške utakmice finala Premijer lige između Cibone i Zadra u Zagrebu uhitila devet osoba zbog prekršaja i kaznenih djela, uključujući prisilu prema službenim osobama te dovođenje u opasnost života i imovine, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka.
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Tijekom i nakon utakmice odigrane u nedjelju navečer u KC "Dražen Petrović“ policija je uhitila četiri domaća navijača zbog bacanja predmeta u gledateljski prostor gostujućih navijača, a uhitila je i pet gostujućih navijača, od kojih jedan zbog paljenja pirotehničkog sredstva, pri čemu se sumnjiči i za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine, a četvorica zbog dobacivanja poruka koje potiču ili iskazuju mržnju i nasilje na temelju regionalne pripadnosti.
Dvojicu dodatno sumnjiče za prisilu prema službenoj osobi.
U incidentima su lakše ozlijeđena trojica policijskih službenika, kojima je pružena liječnička pomoć.
Protiv svih uhićenih osoba provodi se kriminalističko istraživanje u službenim prostorijama policije.
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