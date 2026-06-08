Neredi na tribinama: Devet uhićenih zbog govora mržnje, pirotehnike, napada na policajce,...

Tijekom i nakon utakmice odigrane u nedjelju navečer u KC "Dražen Petrović“ policija je uhitila četiri domaća navijača zbog bacanja predmeta u gledateljski prostor gostujućih navijača, a uhitila je i pet gostujućih navijača, od kojih jedan zbog paljenja pirotehničkog sredstva, pri čemu se sumnjiči i za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine, a četvorica zbog dobacivanja poruka koje potiču ili iskazuju mržnju i nasilje na temelju regionalne pripadnosti.