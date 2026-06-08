Sve što padne u ovu rijeku ugine za nekoliko sekundi: Znanstvenik opisao zastrašujuće prizore

Ruzo, koji je odrastao u Peruu, a obrazovao se za geotermalnog znanstvenika na Sveučilištu Southern Methodist u Teksasu, prvi je put za rijeku čuo od svojeg djeda još kao dijete. Sljedećih dvanaest godina smatrao je da je riječ o legendi. Kada je tijekom rada na termalnoj karti Perua tu mogućnost spomenuo kolegama, odgovor je bio jednoglasan. Kipuće rijeke postoje, rekli su mu, ali uvijek u blizini vulkana. U središnjoj peruanskoj Amazoniji nema vulkana. Dakle, kipuća rijeka ne postoji.