Što se zbiva između Izraela i SAD-a? Rakić: I Trump i Netanyahu su u nevolji zbog onoga što ih čeka najesen

"Trumpu se opasno približavaju midterm elections i njemu je u cilju da se do tada postigne primirje na Bliskom istoku, jer do samog mira trebat će još puno vremena. U cilju mu je da se barem potpišu memorandumi koji će stupati na snagu na područjima zbog kojih se krenulo u ovu ratnu avanturu. U krajnjoj liniji, Izrael je i potaknuo Trumpa na ratovanje s Iranom, njega koji je tvrdio da nije izazivač ratova već da mirnim putem rješava sve konflikte u svijetu". kaže Rakić.