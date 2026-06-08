VISOKA NAPETOST
Što se zbiva između Izraela i SAD-a? Rakić: I Trump i Netanyahu su u nevolji zbog onoga što ih čeka najesen
Rat na Bliskom istoku započet krajem veljače američko-izraelskim napadom na Iran nakon nešto više od tri mjeseca trajanja i niza pokušaja uspostave primirja te širenja na druge zemlje regije, iznova je eskalirao izraelskim napadima na Libanon, a potom i odmazdom Irana raketnim udarima na Izrael. Dogodilo se to ubrzo nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio mirovni plan za Libanon.
Trump je nesumnjivo ljutit na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. U nedjelju je u intervjuu Financial Timesu poručio izraelskom premijeru da je on taj koji donosi odluke i da "Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji SAD ispregovara s Iranom".
Iran je prethodno poručio da mirovni sporazum sa SAD-om ovisi o primirju u Libanonu, a Izrael je potom pokrenuo nove napade na libanonsku prijestolnicu Beirut.
Povrh svega, Pentagon je ovih dana označio Izrael "kritičnom protuobavještajnom prijetnjom" po SAD.
Međuizbori u SAD-u i prijevremeni u Izraelu
Trenutni odnos između SAD-a i Izraela čini se prilično i neuobičajeno lošim. Novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić smatra da kriza tog odnosa proizlazi iz toga što se u obje zemlje najesen održavaju izbori.
U SAD-u će 3. studenoga biti održani međuizbori (midterm elections) koji se uvijek održavaju na polovini predsjedničkog mandata kada se bira trećina saziva Senata i čitav saziv Zastupničkog doma Kongresa. Ti izbori su izuzetno važni za Trumpa jer bi republikanci na njima mogli izgubiti većinu. Štoviše, mnogi im predviđaju izborni debakl.
A samo osam dana ranije u Izraelu će biti održani prijevremeni izbori za parlament, Knesset, na kojima se i Netanyahuu predviđa gubitak vlasti.
"Nema toga tko bi ohladio Netanyahua"
"Trumpu se opasno približavaju midterm elections i njemu je u cilju da se do tada postigne primirje na Bliskom istoku, jer do samog mira trebat će još puno vremena. U cilju mu je da se barem potpišu memorandumi koji će stupati na snagu na područjima zbog kojih se krenulo u ovu ratnu avanturu. U krajnjoj liniji, Izrael je i potaknuo Trumpa na ratovanje s Iranom, njega koji je tvrdio da nije izazivač ratova već da mirnim putem rješava sve konflikte u svijetu". kaže Rakić.
Podsjećajući kako se i ovih dana od izraelskih ministara čulo da od Irana treba napraviti spaljenu zemlju, Rakić tvrdi da Trump zasad očito ne uspijeva primiriti Netanyahua.
"Mislim da nema toga tko bi ohladio Netanyahua jer se i on sam bori za vlast. I on ima izbore najesen. A za vlast se bori s ministrima u svojoj vladi koji su uveli smrtnu kaznu za Palestince, koji Palestince smatraju samo radnog snagom bez ikakvih prava."
"Njihovi razgovori nisu bili imalo ugodni"
No koliko je Trump u SAD-u pod pritiskom javnosti da okonča intervenciju u Iranu, toliko je i Netanyahu pod pritiskom domaće javnosti i oporbe koja ga proziva da je popustio Trumpu na štetu izraelske nacionalne sigurnosti i zgubio kontrolu nad izraelskim suverenitetom.
"Nakon postignutog relativnog primirja, sada je opet krenuo novi izraelski nalet. Stoga mi se čini normalnim da prvi čovjek najjače sile svijeta osjeća nezadovoljstvo jer se njegova riječ ne poštuje", smatra Rakić.
U tom smislu, lako je za pretpostaviti u kakvom su tonu protekli posljednji razgovori Trumpa i Netanyahua.
"Mi ne znamo na koji način su se odvijali telefonski razgovori njih dvojice jer svjedoka možda ima, možda nema - to nitko ne zna. Možda bi jedino CIA mogla reći što su jedan drugome rekli. Ali jasno je da ti razgovori nisu bili nimalo ugodni."
Još jedan Trumpov problem prije izbora
Rakić napominje kako Trump uoči izbora za Kongres ima još jedan problem.
"To je snažan izraelski lobi u Americi koji također glasa na izborima i ima velik utjecaj na njih. Trump mora uvjeriti taj lobi da ovo što radi Netanyahu ponajprije ide na veliku štetu SAD-a i vodi do velike svjetske krize. Ne znam baš koliko će Trump biti uspješan u tome. No on u rukama drži i financije, a kad njih krenete zatvarati, onda to može biti uspješno."
Rakić podsjeća i da je Gaza pala "ne u drugi, nego u sedmi, osmi plan".
"Tamo se ništa nije promijenilo, ljudi i dalje umiru od bolesti i gladi. I Ukrajina je pala u drugi plan, ali je ona pokazala nevjerojatnu žilavost uspijevajući se već pet godina boriti s Rusijom."
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