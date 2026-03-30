Labinska policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je kod crkve u ulici Labinskih rudara tijekom vikenda oštetio kip i ploču s božjim zapovijedima, a potom razbio staklo na prozoru crkve, čime je oštećena pravna osoba iz Labina za sada neutvrđeni novčani iznos, izvijestila je istarska policija.
Neslužbeno radi se o crkvi Majke Božje Fatimske u Podlabinu kada je nepoznati počinitelj bacio kip Gospe i tablu s deset Božjih zapovijedi, a na prozoru crkve razbio staklo.
Labinski gradonačelnik Donald Blašković najoštrije je osudio skrnavljenje molitvenog prostora i kipa Majke Božje na sam blagdan Cvjetnice.
"Na dan kada vjernici naših župa i našega kraja slave jedan od najvećih kršćanskih blagdana, ovakav vandalski i necivilizacijski čin sve nas više brine. Labin se oduvijek ponosi svojom otvorenošću, tolerancijom i multikulturalnošću jer su to temelji na kojima smo gradili našu zajednicu", naveo je Blašković.
Dodao je da "poštivanje svakog pojedinca i njegovog vjerskog opredjeljenja su neprikosnovene vrijednosti". Ovaj čin, dodao je, nije samo napad na vjerski simbol, već izravan udar na zajedništvo i mir te stoga, kako je rekao "ovakvom vandalizmu nema mjesta u gradu".
"Pozivamo nadležne institucije na brzu istragu i pronalaženje počinitelja, a sve naše sugrađane pozivam da u ovim blagdanskim danima ostanu dostojanstveni i solidarni, pokazujući da je Labin jači od bilo kakvog oblika netrpeljivosti. Naše su misli uz sve vjernike koji su pogođeni ovim nemilim događajem", zaključio je gradonačelnik Donald Blašković.
