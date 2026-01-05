Oglas

FOTO / Vandali uništili imovinu crkve za vrijeme mise: "Ovaj događaj nas duboko pogađa"

N1 Info
05. sij. 2026. 11:25
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iz Župe mole građane da im anonimno jave informacije o ovom činu vandalizma.

Tijekom večernje mise u crkvi Gospe od Otoka u Solinu vandali su uništili rampu i oštetili zidove unutar bazilike Svete obitelji.

Župa Gospe od Otoka objavila je na svom profilu na Facebooku fotografije uništene rampe i oslikanih zidova bazilike te zamolila župljane za informacije o počiniteljima.

"Ovaj događaj duboko pogađa sve nas koji Gospin Otok doživljavamo kao mjesto molitve, mira i zajedništva", napisali su u objavi.

"U ovim trenucima žalosti potaknuti smo još snažnije okrenuti se molitvi za našu župu, za svetinje koje su nam povjerene, ali i za one koji čine ovakva loša djela. Molimo Gospodina da dotakne njihova srca i donese obraćenje i mir", stoji u objavi Župe.

Pozivaju građane da sve informacije o ovom činu anonimno dojave u župni ured. "Svaka informacija može pomoći u zaštiti našeg zajedničkog svetog prostora", objavili su iz Župe Gospe od Otoka.

Teme
Crkva Solin vandali

