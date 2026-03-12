"Ni Pavelić ni Tito, samo - Drito!": Raspudići stranci dali ime kakvo ima festival

Sanjin Strukic / Pixsell / ILUSTRACIJA

'Ni Pavelić ni Tito, samo - Drito!', poruka je s jumbo plakata koji su se pojavili diljem Zagreba. Upravo je Drito novo ime političke stranke, koju je prije više od godinu dana osnovala zastupnica i tadašnja kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Marija Selak Raspudić. Bračni par Raspudić želi stranku pozicionirati u politički centar.

Predsjednica stranke Drito, Marija Selak Raspudić predstavit će danas Deklaraciju stranke.

Nemamo nikakve veze s Raspudićima

No, zbog imena reagirali su iz produkcijske kuće, koja već deset godina organizira glazbeni festival istog imena - 'Drito' i najavili daljnje poteze.

'Želimo naglasiti da nemamo nikakve veze s njima. Iako je mjesec dana do našeg najvećeg festivala, očito se s razlogom ovo ime koristi u krive svrhe. Iza ovih plakata stoji određena politička stranka. O daljnjim koracima i razvoju situacije pravovremeno ćemo vas obavijestiti', poručila je na Instagramu produkcijska kuća Yem.

Saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je na RTL-u, gdje je govorio o planovima nove političke stranke Drito, o mogućim političkim suradnjama, ali i o problemu s imenom.

Na pitanje o reakciji produkcijske kuće koja stoji iza festivala Drito, a koja tvrdi da je stranka preuzela njihovo ime, Raspudić je ustvrdio da za festival nije ni znao.

Raspudić: Nećemo organizirati festivale

'Ja znam za INmusic festival, za Ultru, ali za Drito stvarno nisam znao', rekao je Raspudić.

Kaže kako su dugo tražili prikladno ime za političku opciju te da ih obvezuje isključivo Zakon o političkim strankama, prema kojemu u registru ne smije postojati stranka istog ili vrlo sličnog naziva.

Istaknuo je da se žigovi odnose na komercijalne djelatnosti, dok je riječ o političkoj organizaciji. Dodao je kako njegova stranka ne namjerava organizirati festivale te smatra da se riječi iz hrvatskog jezika ne mogu privatizirati.