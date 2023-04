Je li uvoz ukrajinske pšenice zdravstveno siguran?

Podijeli :

Unsplash

Velik uvoz ukrajinskih žitarica je zabrinuo i hrvatske ratare: otkupna cijena za dosad pohranjeno žito je niska, a predviđa se da će i naredna žetva biti prodana po cijenama koje tržište uslijed viška ponude nemilosrdno obara. O stanju u Hrvatskom agraru i uvozu ukrajinske pšenice u Novom danu kod Sandre Križanec govorio je Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.

U Hrvatskoj ne postoji alternativno rješenje – nema dovoljno prerađivačke industrije koja bi preuzela zalihe. Štoviše, pšenica i druge žitarice se mahom izvoze u neobrađenom stanju, dok se paralelno uvozi izuzetno mnogo pekarskih poluproizvoda. Jasno je da se hrvatska ekonomija tako odriče velikog udjela dodane vrijednosti, zahvaljujući nepovoljno postavljenoj industrijskoj strukturi.

Brlošić kaže da je hrvatske poljoprivrednike takav uvoz žita zabrinuo još prošle godine kad je Europska komisija donijela odluku da se bescarinska pšenica može prevoziti preko Europe.

Brod s ukrajinskom pšenicom stigao u Etiopiju NASA: Rusija je požnjela ukrajinsko žito u vrijednosti od milijardu dolara

“Čim je rečeno da se može provoziti, normalno iz povijesti znamo, čim se nešto provozi, da jedan dio ostaje na tržištu Europske unije i da značajno remeti trženje pšenicom”, kaže Brložić i dodaje da je prvenstveno to pogodio one zemlje koje graniče s Ukrajinom te da je sad došlo i do nas.

“Hrvatska jako pogođena”

Ističe da se nažalost ne priča dovoljno da je Hrvatska u tom pogledu jako pogođena.

“Mi smo početkom ovog tjedna imali sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković na kojem smo ukazali na probleme o pšenici, o posljedicama tog provoza i trgovanja, značajnog pada cijene tako da trenutno možemo govoriti i urodu nove pšenice koja će se žeti za dva mjeseca. Cijena pšenice prije godinu dana bila je oko 300 eura po toni, a danas je cijena 180 eura po toni i jednostavno u uvjetima jako skupe sjetve. poljoprivrednici će ove godine, ako stanje ostane ovako, imati velike gubitke”, rekao je Brlošić.

Zašto rastu cijene hrane? Cijene hrane na najvišoj razini od početka širenja koronavirusa

Poljska i Mađarska zabranile su takav uvoz ukrajinske pšenice, iako to po pravilima EU to ne mogu napraviti i premda se toj vrsti mjera Bruxelles decidirano protivi. Brlošić se osvrnuo na razgovor s ministricom poljoprivrede i mogućnost da i Hrvatska zabrani uvoz.

Kaže da su u razgovoru s ministricom izrazili suosjećanje s ukrajinskim poljoprivrednicima. “Nismo za to da se zabrani bescarinski uvoz ili prelazak ukrajinske pšenice”, kaže Brlošić. Dodaje da su na sastanku prstom uprli u Europsku komisiju.

“Ako su oni nama nametnuli uvjete proizvodnje, zabranili uporabu pesticida, samim time značajno nam poskupili proizvodnju. A ako se dopušta uvoz nečega što ne mora pratiti pravila Europske unije o proizvodnji, što čini proizvodnju značajno jeftinjom, pitamo se je li taj uvoz ima za cilj zaštitu potrošača Europske unije”, pita se Brlošić i dodaje da EK treba reagirati i naglašva da se treba zapitati je li ukrajinska pšenica zdravstveno kvalitetna za naše potrošače s obzirom na to da ne mora primjenjivati pravila EU o pesticidima.

Također smatra da bi Europska komisija razliku u cijeni trebala podmiriti, ako se utvrdi da je ta pšenica zdravstveno dobra.

Naglašava kako Ukrajina nije članica Europske unije i da postoje carine koje bi trebale izjednačiti proizvođače cijene između država.

“Hrvatska uvozi jako puno brašna po jako niskim cijenama”

Na pitanje kako je moguće da smo veliki uvoznik pekarskih poluproizvoda, mlijeka i mesa, dok smo u istom trenu izvoznik pšenice i uljarica Brlošić kaže kako je to apsurdno. Kaže i da Hrvatska uvozi jako puno brašna po jako niskim cijenama.

“To je dvostruki udar. Dovozi se brašno po izrazito niskim cijenam, naši mlinovi ne melju našu pšenicu, ona stoji na zalihama, a s druge strane pretpostavljamo da su ovo krizno vrijeme velike količine jeftine pšenice završile na talijanskom tržištu koje je bilo najveće tržište naših roba”, kaže Brlošić i dodaje da se već osjeti smanjena zainteresiranost, odnosno prema Italiji. “Dakle izgubili smo tržište u Italiji, a naši mlinovi ne melju našu pšenicu, jer nam dolazi jeftino brašno iz Ukrajine”, rekao je Brlošić.

Nekad ‘sirotinjska’ hrana danas košta kao svetog Petra kajgana. Zašto je tako? Fali nam mesa, voća, jaja… Koliko je Hrvatska ovisna o uvozu hrane?

Govorio je i da jako puno hrvatske pšenice ostaje u silosima zbog uvoza iz Ukrajine. Sumnja da je jedan dio pšenice na europskom tržištu čak iz Rusije. Rekao je da ne može točno odrediti kolike su zalihe pšenice u Hrvatskoj. “Nemamo sustav koji to prati”, rekao je Brlošić i dodaje da su tek sad kroz razgovor s ministricom dogovorili pravilnik gdje će ubuduće svi oni koji proizvode pšenicu morati podnijeti izvješće ministarstvu poljoprivrede. “Tek tada ćemo znati imamo li je dovoljno”, rekao je Brlošić i naglasio da se ipak ne treba brinuti jer pšenice, do nove žetve, a vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj ima dovoljno.

Rekao je da proljetna sjetva kasni zbog oborina i hladnijeg vremena no vjeruje da će završiti u optimalnim rokovima.

“Ne znamo odakle je gnojivo došlo”

Komentirao je i stanje s mineralnim gnojivima. “Imamo našu Petrokemiju, čiji dimnjaci već odavno ne dime, a na terenu mi možemo kupiti petrokemijsko gnojivo, doslovce kao da je proizvedeno u Kutini, a znamo da nije tako”, rekao Brlošić i naglasio da ne zna odakle je gnojivo došlo.

Rekao je da ga ima dovoljno jer poljoprivrednici nisu u financijskoj mogućnosti kupovati ga u onim količinama kao prije unatoč tome što su cijene nešto pale.

“Značajan pad cijena žitarica na burzam dodatno je primoralo poljoprivrednike da kupuju manje gnojiva, jer ako primjenimo punu tehnologiju imat ćemo znatan gubitak”, rekao je Brlošić i naglašava da su od ministrice poljoprivrede tražili da inspektorat uzme uzorak nekih uvoznih gnojiva da vide odgovaraju li deklaracijama.

Govorio je i o sadnji povrtlarskih kultura i voća i hoće li ih biti dovoljno da spuste cijenu hrane na tržištu.

Brlošić kaže da su za cijenu hrane najmanje krivi poljoprivrednici jer su i njima 5 puta poskupjeli inputi i proizvodnja. “Sve što su poljoprivrednici uložili imali su manje količine proizvedenog, što je rezultiralo većim cijenama”, rekao je Brlošić i rekao da se nada da će godina biti klimatski povoljna što će rezultirati manjom cijenom hrane za potrošače.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.