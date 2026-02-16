Nikola Petrač pridružit će se danas bratu u Remetincu. Mora odslužiti tri mjeseca

Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne.