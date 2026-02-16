Nikola Petrač pridružit će se danas bratu u Remetincu. Mora odslužiti tri mjeseca

Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru
Mlađi sin Hrvoja Petrača, Nikola, do kraja dana pridružit će se svom starijem bratu Novici u Remetincu. Kako doznaje 24sata, Nikola Petrač će se u večernjim satima javiti na izdržavanje kazne od šest mjeseci.
Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne.
Uloga Nikole Petrača je bilo 'pranje' novca preko njegove tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne. Iza rešetaka Remetinca čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru.
