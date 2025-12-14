"To je moj životni san"
Njemački velegrad zamijenili dalmatinskim biserom: "Znali smo da ćemo se vratiti u Hrvatsku"
Jedno od rijetkih pitanja u kojem se svi u Hrvatskoj slažu jest - da je zemlji potrebna hitna demografska obnova. Uz povećanje broja novorođenih, rješenje problema vidi se i u povratku iseljenih Hrvata u domovinu, za što država nudi poticajna sredstva.
Obitelj Senjak zamijenila je velegrad München dalmatinskim biserom Trogirom. Nakon četiri desetljeća - Petra se s trojicom sinova vratila prije četiri godine.
"Znali smo mi da ćemo se vratiti u Hrvatsku, ali s koronom je bila ključna situacija da se vratimo. Djeca i ja smo došli u Trogir živjeti tu", kazala je za HRT useljenica Petra Senjak.
Suprug Dominik u Hrvatsku je preselio i svoj posao. U Splitu uređuje vulkanizersku radionicu.
"To je moj životni san i sad ga ispunjavam. Želio sam se uvijek vratiti i rekao sam njima - sad sam vas sve prebacio i sebe još trebam prebaciti i sve u redu. Tu treću trećinu svog života želim da provedem u domovini", pojašnjava useljenik Dominik Senjak.
Život u Hrvatskoj mirniji je, kažu, od onoga u Njemačkoj. Velika promjena nije im teško pala.
"Lijepo sam se navikao, sve mi je super. Uklopio sam se u društvo brže nego što sam mislio, prihvatili su me svi kao "Švabu", u društvu i to mi je baš lijepo. Nisan mislio da će biti tako lagano i dobro ovdje", rekao je Karlo Senjak.
Diljem svijeta živi više od 3 milijuna Hrvata
Diljem svijeta živi više od 3 milijuna Hrvata. Kad bi ih se vratila samo desetina, poručuje Ministarstvo demografije i useljeništva, za Hrvatsku bi to bio velik dobitak.
"Analiza Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predviđa da će nam do kraja desetljeća trebati nekakvih dodatnih 300 do 350 tisuća radnika kako bismo zadovoljili potrebe i našeg mirovinskog sustava i općenito gospodarskog sektora. Na nama je da stvaramo institucionalnu podršku i okvire za njihov povratak i integraciju u Hrvatsku", objašnjava državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barać.
Sve koji poput Senjaka sanjaju o povratku - država dočekuje raširenih ruku, 5 godina oslobođeni su poreza na dohodak; doseljenicima na potpomognuta područja država će sufinancirati zajmove za pokretanje posla. Svojim programom "Biram Hrvatsku" pomaže i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
"Ove godine, ukoliko mjeru Biram Hrvatska kombiniraju s potporom za samozapošljavanje oni su mogli ostvariti i još mogu do kraja godine 27 tisuća eura. U ove 4 godine mjeru Biram Hrvatsku iskoristilo je 1500 osoba. Oni kreiraju nova radna mjesta tako da njih 1500 trenutno zapošljava 2000 osoba", rekla je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivana Mehle.
Mjerom se koriste većinom obrtnici, čak 70 posto useljenika dolazi iz Njemačke. Ministarstvo ističe da se iznimno korisnim alatom pokazalo i jednostavno izdavanje potvrde o regulaciji boravka.
"Ona omogućuje našim useljenicima koji nemaju hrvatsko državljanstvo odnosno koji prvi put prijavljuju boravište odnosno prebivalište u RH boravak u Hrvatskoj do 2 godine. Još više od toga, oni se s tom potvrdom mogu zaposliti, samozaposliti, školovati se ili pristupiti različitim edukacijama", pojašnjava Barać.
Sve korisne informacije povratnici će, poručuju u Ministarstvu, uskoro moći pronaći na jednome mjestu - novoj digitalnoj platformi. Poruka je jasna - Hrvatska širom otvara vrata svojim iseljenicima.
