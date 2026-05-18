Nobilo o ubojstvu u Drnišu: Van pameti! Ovo je apsolutno greška DORH-a

Policijskii službenici su u 2,30 sati na području Drniša uhitili Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu.
Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je informacije da je Aleksić bio osuđen za brutalno ubojstvo djevojke 1994. godine te da mu je policija 2023. godine u kući pronašla oružje i protiv njega podigla kaznenu prijavu, a DORH optužnicu - i unatoč tome mu do danas suđenje nije počelo i bio je na slobodi.
"Fali pritvor! Ako je tome zaista tako, i ako sam ja dobro razumio stvari, on je suđen i pravomoćno osuđen za ubojstvo jedne djevojke na dugotrajnu zatvorsku kaznu. I on je, uvažavajući tu okolnost, već morao biti presuđen za ovu stvar, posjedovanje oružja, iz 2023. godine.
I morao mu je prethodno biti određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Jer, da je bio u pritvoru, u takvim bi se slučajevima s osobitom brzinom moralo postupati, kao što je i inače u pritvorskim slučajevima, i on bi bio presuđen", kazao je Nobilo Zdravku Piliću za Slobodnu Dalmaciju.
"Van pameti, apsolutno greška tužiteljstva"
"On je 2023. godine morao pasti u pritvor. I tijekom suđenja je morao biti u pritvoru, jer je tu opasnost od ponavljanja djela. Ako netko tko je počinio tako veliko kazneno djelo, kao što je ubojstvo, nakon izlaska iz zatvora, odmah ili relativno brzo, počini novo kazneno djelo, kao što je to s oružjem, to ukazuje da je on sklon vršenju kaznenih djela i da postoji opasnost da će počiniti isto ili teže kazneno djelo. To je školski primjer gdje se određuje pritvor.
On je, dakle, sklon izrađivanju i prerađivanju oružja da bi izvršio ubojstva i oni kad nađu novo, prerađeno oružje, ne reagiraju i ne stavljaju ga u pritvor. To je van pameti, i to je apsolutno greška tužiteljstva, odnosno državnog odvjetništva", zaključuje Nobilo.
