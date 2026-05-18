nakon sastanka u pekingu
Hoće li Trump upasti u "Tukididovu zamku"? Pusić: "Nije imao pojma o čemu Xi govori"
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu je bila Vesna Pusić, nekadašnja ministrica vanjskih poslova. Razgovarali su o sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa s kineskim kolegom Xi Jinpingom, te o posljedicama koje bi Trumpov dvodnevni posjet Kini mogao imati za razvoj globalnih velesila.
Tumačeći sastanak Trumpa sa Xijem u Pekingu, pogotovo u kontekstu odnosa moći dviju velesila, ono na što podsjeća Vesna Pusić je to da je Kina već u govoru 2015. godine Xi Jinpinga najavila da više neće sebe smatrati regionalnom silom za koju je zanimljivo samo neposredno susjedstvo. Pusić podsjeća da je kineski predsjednik vrlo jasno u govoru iz 2015. izložio cijeli niz novih politika iz perspektive Kine kao globalne sile. Pusić kaže da Kina na tome javno i vrlo aktivno radi više od 10 godina, a u stvarnosti - vjerojatno više od 20 godina, pripremajući se za tu ulogu.
"Ono što je na neki način izašlo na vidjelo u ovoj posjeti Trumpa, je da Kina sebe pozicionira kao jedinu ozbiljnu i odgovornu velesilu na svijetu. Ameriku prikazuje kao velesilu u opadanju, i imamo Rusiju koja je polu-velesila, a na čijem čelu je jedan poprilično prestrašeni i zato vrlo opasni Putin."
Pusić kaže da u trenutnom geopolitičkom kontekstu: "Imamo Ameriku koja je postala nepredvidiva i povlači se iz međunarodnih multilateralnih organizacija, na neki način je izgubila i europske i bliskoistočne saveznike, osim Izraela. Izgubila je ono što je možda njena bila najveća snaga - a to je globalna meka moć, kroz različite i razvojne i mnoge druge programe. Na sva ta mjesta ulazi Kina koja pozicionira sebe kao državu koja je ozbiljna, predvidiva, osjetljiva na argument i pruža kontraargument."
Pusić tumači i Tukididovu zamku: "Slušajući neke američke komentatore, čula sam od njih da je predsjednik Xi nosio knjigu Grahama Allisona, profesora koji je formulirao tu tezu o Tukididovoj zamci, kad je bio u posjeti predsjedniku Trumpu na Floridi. Ako je imao tu knjigu, to je svakako trebala biti jasna poruka, jer taj se termin koristi kada jedna globalna sila jača, a stara globalna sila slabi i u opadanju je, i to je vrijeme kada je najopasnije da dođe do globalnog rata između te dvije sile; jedne u nastajanju, kako je Xi prikazao Kinu, i jedne u opadanju, kako je Xi prikazao Ameriku. Ono na što je Xi upozoravao jest da toga treba biti svjestan i svakako učiniti sve da se takav sukob izbjegne", objašnjava namjere kineskog predsjednika.
"Ono što je također bilo zanimljivo je vidjeti", naglašava Pusić, "da američki predsjednik Trump očito nije imao pojma o čemu kineski predsjednik govori, nije razumio o čemu predsjednik Kine govori u jednom globalnom kontekstu, nego je na svojoj platformi objavio da je predsjednik Kine vrlo elegantno, kao što je Trump rekao, odnosno napisao, kritizirao Bidenovu administraciju. Naravno, to nema nikakve veze niti sa Bidenovom administracijom niti sa neposrednim administracijama, ima veze upravo s ovim što sam rekla, dakle Xijeva ocjena da je Kina zemlja u usponu i velika sila u usponu, a Amerika velika sila na zalasku."
"Ono što mi se također činilo zanimljivim je da je američki predsjednik Trump, nakon što se vratio iz posjeta, komentirao u jednoj situaciji da je za njega Tajvan, kako bi se reklo, pregovarački čip, dakle, sredstvo za pregovore i neki njegov argument u pregovorima, što je prilično i neobičan, a naravno i komentar koji govori o tome da možda Amerika neće biti tako odlučna u obrani Tajvana."
"S druge strane, čini se da predsjednik Xi i bez velikih vojnih operacija u velikoj mjeri već ima kontrolu nad mnogim aspektima života na Tajvanu, analizira Pusić.
