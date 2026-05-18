Hoće li Trump upasti u "Tukididovu zamku"? Pusić: "Nije imao pojma o čemu Xi govori"

Pusić tumači i Tukididovu zamku: "Slušajući neke američke komentatore, čula sam od njih da je predsjednik Xi nosio knjigu Grahama Allisona, profesora koji je formulirao tu tezu o Tukididovoj zamci, kad je bio u posjeti predsjedniku Trumpu na Floridi. Ako je imao tu knjigu, to je svakako trebala biti jasna poruka, jer taj se termin koristi kada jedna globalna sila jača, a stara globalna sila slabi i u opadanju je, i to je vrijeme kada je najopasnije da dođe do globalnog rata između te dvije sile; jedne u nastajanju, kako je Xi prikazao Kinu, i jedne u opadanju, kako je Xi prikazao Ameriku. Ono na što je Xi upozoravao jest da toga treba biti svjestan i svakako učiniti sve da se takav sukob izbjegne", objašnjava namjere kineskog predsjednika.