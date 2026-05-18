Pronađena tijela četvero nestalih ronioca na Maldivima

Maldives President’s Media Div/AP

Tijela četvero nestalih ronilaca pronađena su na Maldivima. Vjeruje se da je petero Talijana poginulo dok su u četvrtak istraživali špilju na dubini od oko 50 metara u atolu Vaavu, prema talijanskom ministarstvu vanjskih poslova.

Vlada Maldiva u ponedjeljak je izjavila da su tijela svih ronilaca pronađena, nakon što je prošli tjedan pronađen jedan od nestalih, piše Sky News.

Početna potraga obustavljena je nakon što je lokalni vojni ronilac Mohamed Mahudhee poginuo tijekom opasne misije, ali potraga je nastavljena u ponedjeljak.

Žrtve iz talijanske skupine identificirane su kao Monica Montefalcone, izvanredna profesorica ekologije na Sveučilištu u Genovi; njezina kći Giorgia Sommacal; morski biolog Federico Gualtieri; istraživačica Muriel Oddenino; i instruktor ronjenja Gianluca Benedetti, prema maldivskoj vladi.

Benedettijevo tijelo pronađeno je u četvrtak u blizini ulaza u špilju.