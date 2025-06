Je li Nobilo pokušao srušiti Tomaševića? "Jesam, u širem smislu"

Odvjetnik je progovorio i o svojoj stranci Pravi SDP: "U okviru stožera Bernardića stvorila se ideja da bi bilo dobro osnovati lijevu stranku, to je bila njihova ideja i onda su oni došli k meni i pitali me bi li ja bio predsjednik, nagovorili su me. Među njima nije bio Davor Bernardić, to nisu ljudi koji su navedeni kao osnivači stranke. Oni iz stožera Bernardića su trebali osnovati stranku i mene izabrati za predsjednika, to su i učinili, barem prema rješenju iz Ministarstva pravosuđa. Kada sam zatražio dokumentaciju s osnivačke skupštine, odugovlačilo se, ali sam ju na kraju dobio. Nakon toga sam vidio da postoje nezakonitosti u toj registraciji i sazvao sam tijela da se stranka ukine. Doznao sam da je angažiran profesionalac i da je tu došlo do nezakonitosti. Protiv onih koji su bili sa mnom u kontaktima ja kaznene prijave nemam."