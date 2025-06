Nobilo za sve okrivio Bernardićeve ljude: Oni su mi predložili osnivanje stranke

"Meni su ljudi iz izbornog stožera Bernardića došli s inicijativom za formiranje lijeve stranke, koja bi ušla u lijevo biračko tijelo i oslabila Možemo u Zagrebu. Bilo je to legitimno i taktički ispravno i ja sam pristao biti predsjednik te stranke. No, rekao sam im da, zbog svojih obveza, nemam vremena za osnivanje stranke, na što su mi oni odgovorili da nema problema jer da će oni odraditi sve potrebno. I tako je i bilo. Ovi Bernardićevi su pronašli jednog momka, kojeg nisam upoznao, i ja sam ga opunomoćio, tvrdili su da je on stručan za te stvari jer je ranije organizirao osnivanje još nekih stranaka. Mislim da ni oni, a nisam cinker i neću reći njihova imena, nisu do kraja krivi jer su se pouzdali u tog čovjeka, kojeg sam opunomoćio za sve pravne radnje i predaju dokumentacije Ministarstvu", prepričao je za Novi list Nobilo.