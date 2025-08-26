Nova odluka HZMO-a o mirovinama: Ovo je iznos koji država jamči za 40 godina staža

Najniža mirovina odobrava se za gotovo 40 posto radnika koji ove godine odlaze u mirovinu! Primaju je ljudi koji su tijekom radnog vijeka bili prijavljeni na minimalac ili su zarađivali desetak posto ispod prosječne plaće! Ljudima čije su mjesečne plaće bile u visini prosječne plaće jedna godina staža vrijedi između 18 i 19 eura! Tko je zarađivao dvostruko više od prosjeka, a odlazi u starosnu mirovinu, može računati na 36 do 38 eura po godini staža.