Stižu veće mirovine, ali umirovljenici nisu zadovoljni: "Jedna stvar me najviše boli..."

S novom povišicom, mirovine će biti veće za oko šest i pol posto.
Oglas
U rujnu će krenuti isplaćivanje usklađenih primanja koja će biti veća za oko 6 i pol posto. To znači da će umirovljenici s 300 eura dobiti 20 više.
Najbolje će proći oni s najvišim mirovinama poput saborskih, koji bi trebali dobiti više od 100 eura.
Umirovljenici kažu da nisu zadovoljni povišicom, a u nadležnom Ministarstvu tvrde da su svjesni niskih primanja, ali da rade na poboljšanjima, piše Dnevnik.hr.
"Jedna stvar koja mene najviše boli je da oni koji imaju najnižu mirovinu, a 40 godina staža, s ovim povećanjem upadaju u porezni razred i plaćat će porez. Tako da ovo povećanje koje njima neće biti koliko bi trebalo. Razlika između povećanja po starom obračunu, kad je bilo 72:25, je nekih dva eura, za to ne možete ni kavu popiti", rekla je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika.
"Očekujemo da za usklađivanje treba osigurati nešto više od 47 milijuna eura, uz sredstva koja se osiguravaju za redovnu isplatu. To će do kraja godine biti dodatno povećanje za nešto više od 230 milijuna eura. Također, do kraja godine će ukupan trošak za mirovine biti 9 milijardi eura", poručila je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas