Novi umirovljenici rade sve dulje: Mirovine im zbog toga nisu veće

Starosne mirovine novih umirovljenika iznose 570 eura za 33 godine staža, a u prosjeku su umirovljenici ove godine u starosnu otišli sa skoro 65 godina. Posljedica je to sve duljih uvjeta za odlazak u mirovinu žena, ali i povlastica koja se mogu ostvariti duljim radom nakon stjecanja prvih uvjeta kroz bonifikaciju. Za dugogodišnje osiguranike prosjek se penje na 696 eura mirovine i to za 42 godine staža, što znači da su i ove mirovine kao rezultat ‘punog’ staža zapravo one najniže.