Nova pravila za putnike u zračnom prometu: Evo što se mijenja

„Danas smo konačno usvojili pravila koja donose jasniju i snažniju zaštitu milijunima putnika diljem Europe. Posebno sam ponosna što smo uspjeli zadržati pravo na naknadu već nakon tri sata kašnjenja, sačuvati postojeće iznose naknada te uveli obvezu aviokompanija da vas obavijeste u roku od 4 dana o vašim pravima. Ovaj dogovor potvrđuje važnost Parlamenta jer smo pokazali da se možemo izboriti za ono za što su nas građani birali“, poručila je Brnjac, čestitavši glavnom izvjestitelju Andreyju Novakovu na postignutom povijesnom dogovoru.