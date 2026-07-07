NATO SUMMIT
FOTO / Predsjednik Milanović stigao u Ankaru Vladinim avionom, evo tko ga je dočekao
Predsjednik Republike Zoran Milanović doputovao je vladinim zrakoplovom u Tursku, gdje u Ankari 7. i 8. srpnja sudjeluje na sastanku šefova država i vlada članica NATO-a
U zračnoj luci dočekao ga je turski ministar trgovine Omer Bolat.
Program počinje u utorak, kada će predsjednik Republike nazočiti svečanoj večeri za čelnike država i vlada članica Saveza. Domaćini večere u Predsjedničkoj palači Beştepe bit će predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan.
Milanović u Anakari
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS
U srijedu prijepodne će se održati službena ceremonija dobrodošlice sudionicima sastanka šefova država i vlada članica NATO-a te zajedničko fotografiranje svih čelnika država članica Saveza, također u Predsjedničkoj palači Beştepe.
Nakon ceremonije, u 11:15, predsjednik Republike sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada članica NATO-a.
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