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NATO SUMMIT

FOTO / Predsjednik Milanović stigao u Ankaru Vladinim avionom, evo tko ga je dočekao

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N1 Info
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07. srp. 2026. 13:24
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REUTERS
Ismail Kaplan via REUTERS

Predsjednik Republike Zoran Milanović doputovao je vladinim zrakoplovom u Tursku, gdje u Ankari 7. i 8. srpnja sudjeluje na sastanku šefova država i vlada članica NATO-a

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U zračnoj luci dočekao ga je turski ministar trgovine Omer Bolat.

Program počinje u utorak, kada će predsjednik Republike nazočiti svečanoj večeri za čelnike država i vlada članica Saveza. Domaćini večere u Predsjedničkoj palači Beştepe bit će predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan.

Milanović u Anakari

REUTERS
REUTERS
REUTERS
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U srijedu prijepodne će se održati službena ceremonija dobrodošlice sudionicima sastanka šefova država i vlada članica NATO-a te zajedničko fotografiranje svih čelnika država članica Saveza, također u Predsjedničkoj palači Beştepe.

Nakon ceremonije, u 11:15, predsjednik Republike sudjelovat će na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada članica NATO-a.

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Teme
nato nato summit turska zoran milanović

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