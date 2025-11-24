Nova prometna regulacija kod Vjesnika: Kako na posao i s posla?

Radovi na proširenju Slavonske avenije kod uništene zgrade Vijesnika, nastavljaju se i danas, dok se čeka se konačna odluka statičara o kojoj ovisi hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati.
Radovi, koji su počeli ovoga vikenda, će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Iz Grada su napomenuli da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.
Autobus 107 s prednošću prolaska
Od danas autobusna linija 107 prolazi Selskom do Savske, ima prednost prolaska, što će osiguravati policija.
Prometni kolaps trebalo bi olakšati privremeno rješenje - izgradnja premosnice koja će osigurati dva traka u kontinuitetu prema istoku i zapadu.
"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, prenosi HRT.
Gradske službe i policija pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene regulacije, a građane da, gdje god mogu, koriste javni prijevoz.
Na raskrižju Savske i Slavonske ukinut će se skretanja ulijevo. Mijenjaju se i semaforski ciklusi kako bi se povećala protočnost prometa. Radovi će trajati nekoliko dana. Prometni stručnjaci smatraju - privremeno rješenje je logično, no ne bi smjelo predugo trajati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
