naoružajte se strpljenjem

Nova prometna regulacija kod Vjesnika: Kako na posao i s posla?

N1 Info
24. stu. 2025. 07:22
PXL_231125_142329805
Neva Zganec / Pixsell / ilustracija

Radovi na proširenju Slavonske avenije kod uništene zgrade Vijesnika, nastavljaju se i danas, dok se čeka se konačna odluka statičara o kojoj ovisi hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati.

Radovi, koji su počeli ovoga vikenda, će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Iz Grada su napomenuli da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.

Autobus 107 s prednošću prolaska

Od danas autobusna linija 107 prolazi Selskom do Savske, ima prednost prolaska, što će osiguravati policija.

Prometni kolaps trebalo bi olakšati privremeno rješenje - izgradnja premosnice koja će osigurati dva traka u kontinuitetu prema istoku i zapadu.

"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, prenosi HRT.

Gradske službe i policija pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene regulacije, a građane da, gdje god mogu, koriste javni prijevoz.

Na raskrižju Savske i Slavonske ukinut će se skretanja ulijevo. Mijenjaju se i semaforski ciklusi kako bi se povećala protočnost prometa. Radovi će trajati nekoliko dana. Prometni stručnjaci smatraju - privremeno rješenje je logično, no ne bi smjelo predugo trajati.

Teme
požar promet vjesnik zagreb

