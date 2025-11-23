Što će biti s uništenom zgradom Vjesnika? Dvije su opcije u slučaju rušenja

Neva Zganec/PIXSELL

Radovi na proširenju Slavonske avenije kod uništene zgrade Vijesnika, nastavljeni su i danas. Trebali bi trajati 7 do 10 dana, nakon čega se očekuje protočniji promet i manje gužve. I danas su oko nebodera kružili dronovi kojima se snimalo stanje i pratile pukotine, nastale u požaru. Čeka se konačna odluka statičara o kojoj ovisi hoće li se zgrada rušiti ili obnavljati

Slavonska avenija, jedna od glavnih prometnih žila kucavica Zagreba kroz koju u normalnim okolnostima dnevno prolazi i do 100 tisuća vozila, i sutra će biti poprište velikih gužvi zbog posljedica požara u neboderu Vjesnika i sigurnosnih mjera koje su uslijedile.

Privremena prometna relugacija

Prometni kolaps trebalo bi olakšati privremeno rješenje, izgradnja premosnice koja će osigurati dva traka u kontinuitetu prema istoku i zapadu. Danas se proširivao i pješački otok na samom raskrižju.

"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna, piše HRT.

Gradske službe i policija pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene regulacije, a građane da, gdje god mogu, koriste javni prijevoz.

Na raskrižju Savske i Slavonske ukinut će se skretanja ulijevo. Mijenjaju se i semaforski ciklusi kako bi se povećala protočnost prometa. Radovi će trajati nekoliko dana. Prometni stručnjaci smatraju da je privremeno rješenje logično, no ne bi smjelo predugo trajati.

Dvije opcije u slučaju rušenja

"Molim nadležne službe da uzmu u obzir to da je ogromna šteta koja nastaje gospodarstvu grada Zagreba i RH time što se zatvara taj promet. Ako vidimo da nema velike šanse da se to uruši, trebamo pustiti promet kroz podvožnjak", rekao je Marko Ševrović, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

Statičari su svakodnevno na terenu. I danas su dronovima snimali stanje nebodera. O njihovu mišljenju ovisi daljnji protok prometa i sudbina zgrade. Ako se Vjesnik bude morao rušiti, dva su načina, eksplozivom, što je manje vjerojatno ili građevinskom mehanizacijom.

"Metoda s tla, gdje bi se konstrukcija razgrađivala bagerima s dugačkim rukama, je vrlo dugoročna i skupa metoda, i popularnija jer nismo rušili puno visokih zgrada", kazao je Saša Perko, inženjer graditeljstva.

Policijski očevid u potpuno uništenom neboderu Vjesnika trebao bi početi čim statičari daju zeleno svjetlo.