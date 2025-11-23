Oglas

Velike promjene

Nova prometna regulacija kod Vjesnika - što Zagrepčane čeka sutra?

author
N1 Info
|
23. stu. 2025. 10:13
20.11.2025., Zagreb - Promet na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika jos uvijek je zatvoren. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Zagrepčane od ponedjeljka očekuju nove prometne gužve zbog izmijenjene regulacije prometa na Slavonskoj aveniji, uvedene nakon požara u zgradi Vjesnika.

Oglas

Cilj je protočnost od 20 tisuća vozila dnevno

Radovi su i dalje u tijeku na sjevernom kolniku Slavonske avenije kako bi se osigurale četiri prometne trake te omogućio promet u smjeru istok – zapad, javlja HRT.

Trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Mijenjat će se i semaforski ciklusi – zeleno svjetlo za smjer istok – zapad produljuje se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, a cijeli će semaforski ciklus trajati 120 sekundi. Cilj je postići protočnost od oko 20 tisuća vozila dnevno, što je oko dvije trećine prometa prije požara.

Radovi bi trebali trajati još sedam do deset dana, ovisno o vremenskim uvjetima i procjeni statičara o sigurnosti zgrade Vjesnika. Ako se utvrdi da je konstrukcija sigurna, regulacija bi se mogla vratiti na prijašnje stanje.

Vjesnik
N1/Mateo Keller

Autobus 107 s prednošću prolaska

Posebna novost odnosi se na javni prijevoz. Autobusna linija 107 od ponedjeljka dobiva prioritetni prolaza, uključujući mogućnost prolaska kroz Selsku cestu do Savske, uz asistenciju policije.

"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Gradske službe i policija pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene regulacije, a građane da, gdje god mogu, koriste javni prijevoz.

Teme
Vjesnik Zagreb požar promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ