Nova prometna regulacija kod Vjesnika - što Zagrepčane čeka sutra?

Zagrepčane od ponedjeljka očekuju nove prometne gužve zbog izmijenjene regulacije prometa na Slavonskoj aveniji, uvedene nakon požara u zgradi Vjesnika.
Cilj je protočnost od 20 tisuća vozila dnevno
Radovi su i dalje u tijeku na sjevernom kolniku Slavonske avenije kako bi se osigurale četiri prometne trake te omogućio promet u smjeru istok – zapad, javlja HRT.
Trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Mijenjat će se i semaforski ciklusi – zeleno svjetlo za smjer istok – zapad produljuje se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, a cijeli će semaforski ciklus trajati 120 sekundi. Cilj je postići protočnost od oko 20 tisuća vozila dnevno, što je oko dvije trećine prometa prije požara.
Radovi bi trebali trajati još sedam do deset dana, ovisno o vremenskim uvjetima i procjeni statičara o sigurnosti zgrade Vjesnika. Ako se utvrdi da je konstrukcija sigurna, regulacija bi se mogla vratiti na prijašnje stanje.
Autobus 107 s prednošću prolaska
Posebna novost odnosi se na javni prijevoz. Autobusna linija 107 od ponedjeljka dobiva prioritetni prolaza, uključujući mogućnost prolaska kroz Selsku cestu do Savske, uz asistenciju policije.
"Bus 107 od ponedjeljka će imati prioritetni prolazak. Policija će ga propuštati, što znači da će prometovati 10 do 15 minuta brže nego sada. Najavili smo i povećanje broja polazaka, što ćemo uskoro dodatno precizirati", rekao je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.
Gradske službe i policija pozivaju vozače na strpljenje i poštivanje privremene regulacije, a građane da, gdje god mogu, koriste javni prijevoz.
