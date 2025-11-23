Nova prometna regulacija kod Vjesnika - što Zagrepčane čeka sutra?

Trenutačno se promet odvija samo u smjeru zapada, a novost je i ukidanje skretanja ulijevo na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Mijenjat će se i semaforski ciklusi – zeleno svjetlo za smjer istok – zapad produljuje se s dosadašnjih 30 na 80 sekundi, a cijeli će semaforski ciklus trajati 120 sekundi. Cilj je postići protočnost od oko 20 tisuća vozila dnevno, što je oko dvije trećine prometa prije požara.