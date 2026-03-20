KONAČNO
Novi Pravilnik o osobnoj asistenciji: Usluga od 24 sata dnevno i za djecu
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je u petak novi Pravilnik o osobnoj asistenciji, a koji donosi individualizirani sustav bodovanja, proširenje kruga korisnika na djecu te mogućnost korištenja usluge do 24 sata dnevno.
"Tri su ključna područja koja odlikuju ovaj Pravilnik koji u subotu ide na javno savjetovanje: proširen krug korisnika bez dobnog ograničenja, povećanje broja sati usluge na 24 sata dnevno te nova mjerila za procjenu potreba usmjerena na individualizaciju", istaknuo je ministar Alen Ružićna konferenciji za medije.
Načelnica Sektora za podršku ustanovama socijalne skrbi Lejla Osmančević Katkić podsjetila je da sustav osobne asistencije od 2006. do danas bilježi veliki rast. Od uvođenja Zakona u srpnju 2023. broj korisnika i pružatelja usluga porastao je za 50 posto, a cijena sata usluge također je uvećana za 50 posto.
"Prateći tijek izdvajanja sredstava od 2023. godine, vidljiv je snažan rastući trend. Dok je 2023. izdvojeno 28,5 milijuna eura, a prošle godine 53,6 milijuna, donošenjem Uredbe u prosincu 2025. osigurano je čak 190 milijuna eura. Time je zajamčena puna provedba ovog Pravilnika", naglasila je.
Novi bodovni sustav i mjerila
Pravilnik uvodi bodovni sustav do maksimalno 1000 bodova, temeljen na tri kumulativna mjerila: stupnju težine invaliditeta (do 480 bodova), materijalnim i socijalnim okolnostima (do 400 bodova) te specifičnim individualnim potrebama korisnika (do 120 bodova).
Osmančević Katkić je pojasnila da jedan sat usluge iznosi 41,7 bodova, a tablica orijentacijske satnice kreće se od 30 do prosječnih 730 sati mjesečno.
"Ključna je novost mogućnost povećanja broja sati po procjeni stručnjaka u dogovoru s korisnikom. Liste više nisu fiksne; ako komisija utvrdi potrebu, može predvidjeti dodatne sate kako bi se osigurala puna skrb od 24 sata dnevno, što u mjesecima s 31 danom iznosi maksimalnih 744 sata", naglasila je.
O procjeni potreba odlučivat će komisije u čijem su sastavu socijalni radnik, psiholog, predstavnik područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad te predstavnik udruga civilnog društva za osobe s invaliditetom, uz obvezno sudjelovanje samog korisnika ili njegovog zastupnika.
Uključivanje djece i rješavanje zastoja
Jedna od najznačajnijih novosti je uključivanje djece mlađe od 18 godina. Oni će moći istovremeno koristiti uslugu asistenta uz druge oblike potpore, poput pomoći u kući, pomoćnika u nastavi ili statusa roditelja njegovatelja.
Osvrnuvši se na kritike o sporosti sustava, Ružić je najavio implementaciju novog softvera za medicinska vještačenja do lipnja ove godine. "Svjestan sam opterećenosti socijalnih radnika. Radimo na digitalizaciji i mapiranju njihovog rada kako bismo ih oslobodili nepotrebnog administriranja", objasnio je.
Procjenjuje se da će novi Pravilnik imati značajni utjecaj na povećanje broja korisnika kao i sredstava za osiguranje te usluge. Pravo na korištenje usluge osobne asistencije ostvarilo je 8095 osoba. Novih zahtjeva bilo je 1017 od stupanja na snagu Odluke Ustavnog suda, kojom su u prosincu 2025. ukinute pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji i Uredbe o izmjenama i dopunama tog zakona.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare