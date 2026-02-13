Sabina Lončar
Udruga Sjena: Još nijedno jedino rješenje o osobnoj asistenciji nije došlo nakon odluke Ustavnog suda
Unatoč odluci Ustavnog suda kojom se još u prosincu ustvrdila diskriminacije dijela djece s teškoćama i osoba s invaliditetom - u praksi se još ne provodi njihovo pravo na osobne asistente. U centrima za socijalnu skrb osobama koje traže osobnu asistenciju poručuju da još čekaju Pravilnik, kreću prve tužbe zbog ogluhe administracije.
O ovoj temi, kao i promjeni na vrhu ministarstva socijalne politike, u N1 Studiju uživo govorila je Sabina Lončar iz Udruge Sjena koja je ovu veliku pobjedu na Ustavnom sudu pokrenula. Lončar je prvo komentirala ocjene kako se ministar Marin Piletić, nakon napornog rada u Ministarstvu, umorio pa odlazi odmoriti u Sabor
"Kao roditelj djeteta s teškim oštećenjem zdravlja moram priznati da su me prilično dirnule ovakve izjave da ministar radi po 14 sati posebno uzimajući u obzir da znam situacije gdje roditelji njegovatelji svakodnevno rade 24 sata i na dnevnoj bazi oživljavaju svoju djecu", objasnila je Lončar
S time je ministar bio upoznat a kad smo mi roditelji tražili odmor za nas, jer takav tempo ne traje samo četiri godine kao ministrov nego i po 20 i više godina, ministar je izričito odbijao pružiti takav oblik podrške. Zakonom je to na papiru omogućeno ali ne i u stvarnosti. I takva je upravo ta lepeza usluga o kojoj oni govore da su nama omogućili. Omogućili su na papiru, ali u provedbi rijetko koja usluga iz te lepeze da funkcionira u stvarnom životu", dodala je. Piletiću daje ocjenu nedovoljan za njegov mandat u sferi socijalne politike.
"Činjenica je da će on ostati zapamćen kao ministar koji je diskriminirao djecu i to djecu s teškoćama u razvoju. Sva djeca trećeg i četvrtog stupnja oštećenja zdravlja su bila žrtve njegove diskriminacije i on će po tome biti zapamćen! Ministar Piletić je gotovo sravnio sa zemljom Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, ostaje i jedan smrtni slučaj u Kraljevici Oštro, nemojmo i to zaboraviti", kaže.
"Ovaj zakon o osobnoj asistenciji neće biti u primjeni još sigurno godinama, jer je toliko loše napisan. Ključno je, hoće li, dakle, novi ministar uspjeti to popraviti – kaže Sabina Lončar, majka djevojke s teškoćama u razvoju.
Posebno je kritična prema praksi sustava socijalne skrbi da na same korisnike – osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama – prebacuju obvezu pronalaženja osobnih asistenata. Od odluke ustavnog suda kojom se daje pravo i njezinom djetetu na osobnu asistenciju prošlo je gotovo dva mjeseca, no Selina Lončar i dalje nema asistenta.
"Moja Selina nema asistenta. Dakle, jedino što smo mi uspjeli napraviti jeste poslati zahtjev za osobnom asistencijom. U zavodu sam dobila informaciju da ću ja morati biti ta koja će njoj tražiti asistenta. Ono što javnost mora znati da postoji razlika između korisnika, taj korisnik prima uslugu osobne asistencije i onoga tko osigurava tu osobnu asistenciju."
"Korisnik ne može u isto vrijeme biti i primatelj usluge i pružatelj koji će osiguravati uslugu. Dakle, uvjetovati korisnicima da su dužni pronaći osobnog asistenta ili pružatelja usluga, dakle, nije realno. Dakle, moja Selina ne čita, ne priča čak ni ne raspoznaje taj pojam pružatelj usluge. Kako bi ona pružatelja usluge mogla naći ili predložiti?", objašnjava Sabina Lončar.
Slovo Zakona I odluke ustavnog suda tako ostaje mrtvo slovo na papiru.
"Što se događa konkretno u praksi? Događa se da zavodi odbijaju primiti zahtjeve za asistenciju i kažu vratite se onda kada nađete tko će pružiti tu uslugu. Satnice za osobne asistente izuzetno su male. One iznose 11 eura bruto, s tim da asistentima ne ide cijeli taj iznos, nego neki dio iznosa ide bruto. u pravilu udrugama koje su pružatelji usluge koje organiziraju tu konkretnu uslugu", dodaje.
"Nisu realna očekivanja i država je toga svjesna da oni koji su dužni osigurati tu uslugu ne mogu naći toliki broj osobnih asistenata koji bi radili za te iznose. I onda se pokušava na neki način ta odgovornost svaliti na korisnika što opet nije niti po zakonu na kraju krajeva", zaključuje Lončar.
Od novog ministra očekuje da “bude ministar” i smjeni “savjetnice koje su pogrešno savjetovala i državne tajnice koje su previse toga tajile”.
