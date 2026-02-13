Udruga Sjena: Još nijedno jedino rješenje o osobnoj asistenciji nije došlo nakon odluke Ustavnog suda

S time je ministar bio upoznat a kad smo mi roditelji tražili odmor za nas, jer takav tempo ne traje samo četiri godine kao ministrov nego i po 20 i više godina, ministar je izričito odbijao pružiti takav oblik podrške. Zakonom je to na papiru omogućeno ali ne i u stvarnosti. I takva je upravo ta lepeza usluga o kojoj oni govore da su nama omogućili. Omogućili su na papiru, ali u provedbi rijetko koja usluga iz te lepeze da funkcionira u stvarnom životu", dodala je. Piletiću daje ocjenu nedovoljan za njegov mandat u sferi socijalne politike.