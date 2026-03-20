HDZ podbada SDP videom na društvenim mrežama: "Jeste li čuli ljudi, vjerujte bez šale..."

Vladajući HDZ je na svom Instagram profilu objavio video uradak kojim podbadaju SDP zbog izjava da vlada Andreja Plenkovića gura državu u ustavnu krizu kad povezuje izbor predsjednika Vrhovnog suda s izborom ustavnih sudaca
HDZ-ov video uradak je montiran tako da ispada kako 10 zastupnika SDP-a izgovara identične rečenice.
"Vlada i HDZ istovremeno dovode Vrhovni i Ustavni sud u ozbiljan strukturalni poremećaj i strukturalnu disfunkciju", izjava je koju, navodno, ponavljaju brojni SDP-ovi zastupnici, a pri tome ih većina zamuckuje.
HDZ-ovci su se poigrali i stihovima čuvene dječje pjesmice "Pačja škola":
"Jeste li čuli ljudi,
vjerujte bez šale
otvara se u Saboru škola
za SDP-ovce male.
Svi SDP-ovci došli,
kao đaci stoje
i ponavljaju isto...
Čitali, čitali
od srijede do petka
al' se nisu makli
dalje od početka."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
