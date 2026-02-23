Udruga Sjena objavila šokantno pismo zaposlenika jedne zagrebačke ustanove

Nestručnim i neplanskim širenjem socijalnih usluga, za koje ne postoje kadrovski i prostorni uvjeti, Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina, primjerom dobre prakse, predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama. Diskriminiraju se korisnici, odnosno učenici, te se narušavaju prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb.