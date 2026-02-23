"OPASNO PO ŽIVOT"
Udruga Sjena objavila šokantno pismo zaposlenika jedne zagrebačke ustanove
Udruga sjena primila je anonimno pismo djelatnika, a tiču se sigurnosnih uvjeta, organizacije rada i statusa zaposlenika u ustanovi na zagrebačkom Jarunu.
Tim povodom Udruga je odlučila reagirati.
Njeno priopćenje prenosimo u cijelosti:
Obraćamo se javnosti povodom ozbiljnih zabrinutosti vezanih uz sigurnosne uvjete, organizaciju rada i radno-pravni status zaposlenika u ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, smještenoj na lokaciji Jarun.
Nestručnim i neplanskim širenjem socijalnih usluga, za koje ne postoje kadrovski i prostorni uvjeti, Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina, primjerom dobre prakse, predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama. Diskriminiraju se korisnici, odnosno učenici, te se narušavaju prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb.
Prema informacijama zaposlenika, prostor u kojem Centar djeluje izrazito je skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima. Smještaj Centra na adresi na Jarunu, u arhitektonski neprilagođenim i sigurnosno ugrožavajućim uvjetima, trebao je biti kratkotrajan, nekoliko mjeseci, no ulazi već u treću godinu, a predviđen je ostanak još pet do deset godina.
Osim što je kretanje unutar zgrade otežano, prostori su neadekvatni za bilo kakve djelatnosti, a boravak u njima potencijalno je nesiguran.
Zgrada je stara i neodržavana te se ne ulaže u obnovu radi sigurnosti učenika, korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije predstavljaju ugrozu za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te za djelatnike.
Nastavnici pao prozor na glavu
Nastava TZK održava se na otvorenom, kada to vremenski uvjeti dopuštaju, ili u dvorani obližnje crkve, kada je slobodna.
Blagovaonica ne zadovoljava prostorne i higijenske uvjete. Parking za korisnike nije osiguran.
Posebno zabrinjava nedavni incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, pri čemu je ozlijeđena. Sretnom okolnošću izbjegnute su teže posljedice, no postavlja se pitanje što bi se dogodilo da je do takvog incidenta došlo u prisutnosti učenika ili korisnika s težim teškoćama, ishod je mogao biti fatalan.
Unatoč tomu, ni mjesec dana nakon tog događaja nisu poduzete mjere provjere sigurnosti niti je sanirana šteta, kao ni u slučaju kada je učenik, odnosno korisnik, došao u doticaj sa strujnom kutijom.
U Centru su, prema dostupnim informacijama, smješteni korisnici s raznolikim teškoćama u razvoju, a učestali su i fizički incidenti među korisnicima koje zaposlenici jedva uspijevaju kontrolirati. Organizacija rada nije usmjerena na sustavnu podršku učenicima i korisnicima. Verbalno i fizičko nasilje ne sprječava se adekvatnim individualnim ili grupnim svakodnevnim radom s korisnicima.
Čak ni ponavljajuće verbalno i fizičko nasilje, uključujući grebanje i gušenje koje ugrožava život korisnika, nije potaknulo drugačiju organizaciju u pružanju potrebne skrbi.
U školi nema stručne službe, osim jednog pedagoga i jednog psihologa na 150 učenika, a psihosocijalne usluge nisu organizirane kao podrška tijekom školovanja.
Nastavnici nisu educirani
Sve navedene okolnosti predstavljaju uskraćivanje prava učenika i korisnika na pripadajuću skrb te ozbiljan rizik za sigurnost učenika, korisnika i zaposlenika.
Istodobno, u Centru djeluje i škola s više redovnih programa, upravni referent, ekonomski tehničar, grafički tehničar pripreme, galanterist, krojač, tehničar modelar obuće i kožne galanterije, te pomoćnih programa, pomoćni krojač, pomoćni administrator, pomoćni grafičar za unos teksta.
Centar izdaje svjedodžbe sukladno propisima nadležnog ministarstva, odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Unatoč tome, prema navodima zaposlenika, ravnateljica Marina Nekić osporava Odjelu odgoja i obrazovanja status škole te nastavnicima uskraćuje prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora za zaposlenike u školskim ustanovama, naglašavajući da je Centar isključivo ustanova socijalne skrbi.
Nastavnici obavljaju poslove vezane uz psihosocijalnu podršku koja izostaje, a za to nisu educirani. Nisu usklađeni svi akti Centra, a neki se mijenjaju po potrebi, čime se učenicima uskraćuje pravo na obrazovanje prema važećim propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja te ih se diskriminira u odnosu na učenike u drugim školama.
Dodatno, nastavnom osoblju predmetne i stručne nastave naloženo je dežurstvo vikendom, a predviđa se i rad noću, iako za takve oblike rada nisu educirani niti im je to u opisu poslova.
Smatramo da takva praksa može predstavljati sigurnosni rizik za zaposlenike i korisnike.
S obzirom na izneseno, pozivamo nadležna tijela da:
- hitno provedu inspekcijski nadzor sigurnosnih i prostornih uvjeta rada,
- utvrde zakonitost organizacije rada i radno-pravnog statusa nastavnika,
- osiguraju zaštitu prava učenika, korisnika i zaposlenika,
- pravodobno i transparentno informiraju javnost o poduzetim mjerama.
Sigurnost djece, korisnika s teškoćama u razvoju i zaposlenika mora biti apsolutni prioritet.
