Novi Zakon o otocima: “Imali smo dobrih stvari i prije, ali ako se ne primjenjuju, to je besmisleno”

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Četiri godine od posljednjih izmjena u javno savjetovanje pušten je nacrt prijedloga novog Zakona o otocima. Prema predloženim izmjenama, gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost u dijelu otoka koji nije spojen na sustav javne vodoopskrbe više neće ostvarivati potpore u 50-postotnom, već u stopostotnom iznosu za prijevoz vode vodonoscem i/li cisternom.

Novost je i uvođenje dodatne mjere kojom će se otočnim proizvođačima subvencionirati troškovi analitičkih ispitivanja neophodnih za izdavanje oznake kvalitete Hrvatski otočni proizvod, piše tportal.

Pročišćavanje crnih jama

Također, prema prijedlogu zakona u otočnim naseljima ili njihovim dijelovima koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje resorno ministarstvo poticat će ekološko zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda iz kućanstava.

Sredstva će se dodjeljivati u okviru javnog poziva, a koliko će ona iznositi, nije precizirano.

Potpore za poslodavce koji zapošljavaju lokalno stanovništvo ostaju i dalje, ali njihova visina više se neće određivati sukladno razvrstavanju otoka po skupinama te se prvoj skupini davao stopostotni, drugoj 75-postotni, a trećoj 45-postotni iznos. Prema novome, svi poduzetnici mikro, malog i srednjeg poduzetništva imat će pravo na potporu male vrijednosti, bez obzira na to s kojeg otoka dolaze, a koliko će ona iznositi, to će ovisiti o mogućnostima i sredstvima za tu namjenu u državnom proračunu.

Država jednako tretira malog OPG-ovca i Plivu

Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora, udruge za razvitak hrvatskih otoka, kazao je da je svakako pohvalno to što će se sufinancirati analize proizvoda za OPG-ovce jer su one drastično poskupjele.

“Država jednako tretira malog OPG-ovca i Plivu, a posebno su skupe analize za kozmetičke proizvode. Poznato mi je to da je velikom broju ljudi koncem prošle godine istekla oznaka Hrvatski otočni proizvod (HOP), koja traje tri do pet godina, i to će im pomoći”, kazao je Barić.

Naveo je da je nejasan dio oko sufinanciranja pročistača crnih jama.

“Nije tu jasno ni u kojem postotku, a kamoli iznosu. Tu i dalje ostaje pitanje kamo će ljudi s vodom nakon što se ugradi pročistač”, istaknuo je Barić.

Napominje da se oni godinama zalažu za to da tvrtke s ispostavama na otoku imaju pravo na povlašten prijevoz kako bi u konačnici i proizvodi koje im dostavljaju bili jeftiniji.

“To je ugrađeno u Zakon o obalnom linijskom prometu, ali kako nije donesen pravilnik, ne može se primjenjivati. Isto vrijedi za otočane koji imaju pravo na povlaštenu kartu na svim linijama za automobile, ali kako resorno ministarstvo nije donijelo potreban pravilnik, a zakon postoji, onda zapravo ne mogu”, istaknuo je Barić.

Zaključno je naveo da se zakoni mogu donositi, ali ako se u konačnici ne primjenjuju – onda su besmisleni.

“Bilo je dobrih stvari i prije pa se nisu primjenjivale”, zaključio je Barić.

