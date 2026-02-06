Novostima opet 400 tisuća eura: "Odluka je skandalozna!"

Zastupnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine Veljko Kajtazi rekao je kako je potrebno izdvajati više sredstava za manifestacije romske zajednice jer oni nemaju svoju matičnu državu. Pri tome je upozorio kako romska zajednica svake godine ima sve manje udruga te izrazio strah da se oni na natječaje više neće javljati, već da će se javljati oni koji se bave romskom problematikom, kao što se dogodilo i ove godine.