Plenković na manifestaciji "Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina"

Plenković je najavio da će Vlada i dalje "činiti sve" da suradnja s nacionalnim manjinama bude dio unutarnje političke stabilnosti te da u tome neće posustati. Podsjetio je da je Hrvatska prošla težak put, ali je iz Domovinskog rata izašla kao pobjednik i imala snage pružiti ruku. "Ima je i danas, i želi tu uključenost svih nacionalnih manjina u politički, kulturni, javni, gospodarski, akademski i svaki drugi život", naglasio je.