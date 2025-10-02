U Hrvatskoj više nema stranog tiska: Odgovornost na Ministarstvu i Hrvatskoj pošti

Od 1. listopada 2025. Hrvatska postaje prva mediteranska turistička destinacija bez dostupnih stranih novina i časopisa. Nakon više od 50 godina kontinuirane prisutnosti, distribucija stranih tiskovina u našoj zemlji se obustavlja.
Oglas
Kako je došlo do zabrane
Do promjene je došlo nakon što je Vlada RH u lipnju ove godine imenovala Hrvatsku poštu nacionalnim distributerom i dodijelila joj javna sredstva za potporu distribucije domaćih tiskovina.
Subvencionirane tarife primjenjuju se isključivo na domaće izdavače, dok Ministarstvo kulture i medija nije potvrdilo da se iste pogodnosti odnose i na strana izdanja.
Naplata prijevoza po višestruko većoj cijeni
Sam logistički dio posla obavlja Hrvatska pošta, dok je za administraciju, planiranje i ugovore s prodajnom mrežom zadužena tvrtka DTM, nastala krajem 2024. godine iz distribucijskog odjela Tiska.
Novi uvjeti za strane nakladnike – uključujući naplatu prijevoza po distribuiranom primjerku po višestruko većoj cijeni nego za domaće tiskovine – pokazali su se financijski neodrživima.
Reakcije međunarodnih organizacija
Organizacije koje promiču slobodu medija i slobodan protok tiskovina, poput WAN-IFRA i DistriPress, upozorile su na diskriminaciju stranih izdanja u Hrvatskoj. Ističu da se naplaćuju i do četiri puta veće naknade u odnosu na domaće tiskovine, što strane izdavače dovodi u ekonomski neodrživ položaj i ugrožava dostupnost međunarodnih publikacija.
Na njihove upite i dodatne zahtjeve za pojašnjenje Ministarstvo kulture i medija zasad nije odgovorilo Maji Čurić, direktorici Distriest.si.
Pravna pozadina
Prema europskim i međunarodnim propisima, diskriminacija stranih tiskovina nije dopuštena.
Ugovor o funkcioniranju EU zabranjuje državne potpore koje narušavaju tržišno natjecanje i favoriziraju domaće izdavače. Također jamči slobodu pružanja usluga među državama članicama, što uključuje distribuciju tiskanih izdanja.
Slične odredbe sadržane su u pravilima Svjetske trgovinske organizacije (GATT/WTO), dok UNESCO-vi Florence Agreement i Nairobi Protocol izričito zabranjuju carine, kvote i subvencije koje bi strane publikacije stavile u nepovoljan položaj.
Posljedice za Hrvatsku
Odluka o prekidu distribucije stranih novina i časopisa posebno će pogoditi institucije, obrazovne ustanove, knjižnice, diplomatska predstavništva te turiste koji su navikli na dostupnost međunarodnih tiskovina.
Dok će u susjednim državama distribucija nesmetano teći, Hrvatska ostaje bez važnog dijela informacijske i kulturne ponude.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas