U Hrvatskoj više nema stranog tiska: Odgovornost na Ministarstvu i Hrvatskoj pošti

Organizacije koje promiču slobodu medija i slobodan protok tiskovina, poput WAN-IFRA i DistriPress, upozorile su na diskriminaciju stranih izdanja u Hrvatskoj. Ističu da se naplaćuju i do četiri puta veće naknade u odnosu na domaće tiskovine, što strane izdavače dovodi u ekonomski neodrživ položaj i ugrožava dostupnost međunarodnih publikacija.