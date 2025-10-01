Plan koji je Trump predstavio za Gazu izmijenjen, arapske zemlje bijesne

Plan za mir u Gazi koji je predsjednik SAD-a Donald Trump predstavio u ponedjeljak sadržavao je značajne izmjene koje je zatražio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, što je razbjesnilo arapske dužnosnike uključene u pregovore, izjavili su izvori upoznati s procesom za Axios.
Trump je prikazao situaciju jednostavno: Izrael, SAD i njihovi arapski partneri bili su usklađeni oko konačnog plana, a Hamas se mora složiti ili će se suočiti s uništenjem. Ali kako piše Axios, stvarnost iza kulisa bila je složenija i pregovori su možda tek na početku.
Dok su Trump i Netanyahu pred kamerama u Bijeloj kući razgovarali o planu, katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani isti je prijedlog predstavljao liderima Hamasa u Dohi, rekao je izvor upoznat sa situacijom.
Netanyahu je nekoliko sati ranije iz Bijele kuće pozvao Al Thanija kako bi se ispričao zbog nedavnog izraelskog zračnog udara u Dohi, što je bio uvjet Katara za nastavak njegove posredničke uloge s Hamasom.
Izvor je rekao da su lideri Hamasa rekli Al Thaniju da će prijedlog proučiti u dobroj vjeri. Američki dužnosnici kažu da se nadaju dobiti odgovor Hamasa prije kraja tjedna.
Netanyahuova intervencija
Dogovor koji je sada pred Hamasom značajno se razlikuje od onog na kojem su SAD i skupina arapskih i muslimanskih zemalja prethodno postigli dogovor, zbog Netanyahuove intervencije.
U nedjelju su izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner proveli šest sati u razgovorima s Netanyahuom i njegovim povjerljivim suradnikom Ronom Dermerom.
Netanyahu je uspio progurati nekoliko izmjena u tekst, posebno oko uvjeta i vremenskog okvira za povlačenje Izraela iz Gaze.
Novi prijedlog veže izraelsko povlačenje uz napredak u razoružanju Hamasa i daje Izraelu pravo veta nad tim procesom.
Čak i ako su svi uvjeti ispunjeni i tri faze povlačenja provedene, izraelske snage će ostati unutar sigurnosnog perimetra u Gazi "dok Gaza ne bude pravilno sigurna od ponovnih terorističkih prijetnji".
To bi moglo značiti – neodređeno.
Arapske zemlje bijesne
Dužnosnici Saudijske Arabije, Egipta, Jordana i Turske bili su bijesni zbog izmjena, prema izvorima.
Dužnosnici Katara čak su pokušali uvjeriti Trumpovu administraciju da ne objavljuje plan u ponedjeljak zbog tih prigovora. Bijela kuća ga je ipak objavila i poticala arapske i muslimanske zemlje da ga podrže.
Osam zemalja izdalo je zajedničku izjavu dobrodošlice Trumpovom objavljivanju, ali bez izražavanja potpune podrške. Dužnosnici Katara su nakon toga rekli ostalim državama da će nastaviti razgovore sa SAD-om o detaljima, rekao je jedan izvor.
Witkoff je za Fox News izjavio da plan Trumpa uživa široku podršku na Bliskom istoku i u Europi: "Imamo mnogo podrške. Da li imamo detalje koje treba doraditi? Da. Ali, znate predsjednika Trumpa… on će sve pogurati naprijed."
Visoki arapski dužnosnik uključen u pregovore rekao je da, iako je Netanyahu uspio promijeniti tekst, u njemu i dalje postoji mnogo pozitivnih elemenata za Palestince, uključujući i konačno zaustavljanje ubijanja.
