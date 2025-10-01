Politico: Slom komunikacije Ursule von der Leyen

Novinari, lobisti pa čak i dio zaposlenika same Komisije koji se oslanjaju na njezin medijski tim žale se da je do informacija teže doći nego ikad. Od početka njezina drugog mandata u prosincu, organizacija Ursule von der Leyen kritizirana je zbog netransparentnosti, zbunjujućih, kontradiktornih ili čak pogrešnih informacija, tvrdi 12 dužnosnika Komisije, lobista, stručnjaka za EU politike i novinara s kojima je razgovarao POLITICO.