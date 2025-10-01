Hamas traži izmjene Trumpovog plana

REUTERS/Amir Cohen

Izvor Hamasa rekao je saudijskom kanalu Al-Hadath da je militantna palestinska skupina zatražila od posrednika pojašnjenje nekoliko klauzula u američkom planu za okončanje rata u Palestini, tvrdeći da imaju pravo uvesti promjene u plan, kao što je to učinio Izrael.

Prema Al-Hadathu, Hamas inzistira na razlikovanju obrambenog i ofenzivnog oružja, pozivajući se na klauzulu u sporazumu koja poziva Hamas na razoružavanje.

Palestinska militantna skupina tvrdi da je obrambeno oružje pravo Hamasa i da odbacuje bilo koje međunarodno tijelo koje upravlja Pojasom Gaze, inzistirajući da Palestinci moraju upravljati ovim dijelom zemlje, čak i ako su apolitični.

🚨JUST IN: Al-Hadath Channel: What does Hams demand?

➡️Guarantees for a complete ceasefire and that Israel will not return to war

➡️A clear timetable for the Israeli withdrawal from Gaza

➡️To distinguish between the offensive and defensive weapons in its possession.

➡️The Gaza… — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 1, 2025

Traže jasan okvir povlačenja izraelskih snaga iz Gaze

Hamas također zahtijeva jasan vremenski okvir za povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uz jamstva za osiguranje završetka rata.

Američki plan predlaže povlačenje izraelskih snaga na temelju učinka, a prema medijskim izvješćima, "Izraelu se daje pravo veta na proces".

Podsjećamo, američki mirovni plan koji je sada pred Hamasom značajno se razlikuje od onog o kojem su SAD i skupina arapskih i muslimanskih zemalja prethodno postigli dogovor, zbog Netanyahuove intervencije, izvijestio je Axios.