VIDEO / Izrael presreo flotilu za pomoć Gazi

"Isplovili smo iz Barcelone ne samo kao simboličan čin solidarnosti — već kao čin izgradnje: da stvorimo trajni humanitarni koridor kojim će se morem dopremati pomoć narodu Gaze. I dok naši brodovi možda budu presretnuti, ta se ideja ne može zarobiti. Zahtjev za koridorom nadživjet će ovu flotilu; nova flota brodova već je na putu iz Korzike da razbije opsadu. Naš pokret samo raste.