VIDEO / Izrael presreo flotilu za pomoć Gazi

Najmanje 20 izraelskih brodova okružilo je flotilu u srijedu iza 19 sati, javljaju aktivisti. Presretanje je počelo ubrzo nakon toga. Na Global Sumud Flotili, uz Gretu Thunberg i članovi Europskog parlamenta, kao i bivša gradonačelnica Barcelona, ali i unuk Nelsona Mandele
Više od 20 izraelskih brodova uočeno je kako se približavaju međunarodnoj flotili pomoći na putu prema Pojasu Gaze, objavio je u srijedu navečer Međunarodni odbor za okončanje opsade palestinskog teritorija, izvještava Anadolija.
Alma Boat Is Being Officially Interconnected pic.twitter.com/EOliNCwAct— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Nešto iza 20 sati, Izraelska mornarica počela je presretanje brodova flotile pomoći za Gazu, rekli su aktivisti na brodu agenciji AP. Kako ističu, radi se o kršenju međunarodnog prava jer je njihova uloga prije svega - humanitarna, a plovidba se odvija međunarodnim vodama.
Ljudi na brodu Kapetan Nikos, jednom od posljednjih vidljivih prijenosa uživo s Globalne flotile Sumud, mahali su kameri i pravili geste srca.
Primicanje humanitarne flotile obali Gaze mogli ste pratiti OVDJE.
12 unidentified ships sighted approaching Sumud Flotilla this evening, likely 1-2 hours away.— Senator Chris Andrews #stopthegenocide (@chrisandrews64) October 1, 2025
We will not be deterred, but we need support from the international community 🇵🇸
Aktivisti su ranije izvijestili o ometanju signala dok se "izraelski brodovi približavaju flotili pomoći za Gazu", izvještava Reuters.
The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
Greta Thunberg javila se s Alme, jednog od plovila u flotili:
Gotovo 50 brodova
Global Sumud Flotilla making Ch 16 call for the unidentifed 12 vessels Ahead pic.twitter.com/YObG3t4DxY— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
U flotili Global Sumud sudjeluje gotovo 50 brodova, među njima se nalaze klimatska aktivistica Greta Thunberg, bivša gradonačelnica Barcelone i unuk Nelsona Mandele, kao i članovi Europskog parlamenta.
Izrael je više puta upozorio flotilu da se povuče iz svoje pomorske blokade Palestine.
"Prepoznajemo ovu taktiku"
Jedan od sudionika na glavnom brodu, David Adler, podijelio je svoje iskustvo na X-u, što prenosimo u nastavku:
"Bojim se da će ovo biti posljednje pismo koje vam pišem s Globalne flotile Sumud — sada samo 120 NM od obala Gaze.
Sinoć su naš konvoj uznemiravali brojni izraelski ratni brodovi. Napali su naša plovila, zastrašivali našu posadu i onemogućili naše komunikacije.
Prepoznajemo ove taktike s prijašnjih misija flotile. Znamo da su to uvodi u ono čega smo se dugo pribojavali: ilegalnu izraelsku otmicu na otvorenom moru.
Dok ovo pišem, pripremamo se za takav neposredni napad. Znamo procedure. Znamo protokole. Kada se ukrcaju na naše brodove, mi se nećemo opirati. Spremni smo."
"Čak i ako ne dovršimo misiju, flotila je postigla mnogo"
"Putem naših mobitela i CCTV kamera učinit ćemo sve da sve dokumentiramo. Prenosit ćemo to svijetu. A oslonit ćemo se na vas da širite vijest o ovom zločinačkom napadu.
Ali prije nego što nas presretnu, želim nešto reći — kičasto, znam; možda i "copium" — ali u što doista vjerujem: čak i ako ovoga puta ne dovršimo našu misiju, flotila Sumud već je postigla mnogo.
Flotila je ponovno skrenula pažnju svijeta na patnju naroda Gaze. Flotila je povezala kopno i more u masovnu mobilizaciju milijuna ljudi. I flotila je prisilila nevoljke države na otvoreni sukob s ilegalnom opsadom koja je izgladnjela narod Palestine i uskratila mu pravo na samoodređenje.
Iznad svega, flotila je dokazala da se obični ljudi – liječnici, ribari, studenti, novinari, odvjetnici, svećenici i umirovljenici iz 44 zemlje – mogu ne samo ujediniti oko osjećaja moralne ogorčenosti, nego i poduzeti nešto da to promijene."
Nije samo simboličan čin solidarnosti
"Isplovili smo iz Barcelone ne samo kao simboličan čin solidarnosti — već kao čin izgradnje: da stvorimo trajni humanitarni koridor kojim će se morem dopremati pomoć narodu Gaze. I dok naši brodovi možda budu presretnuti, ta se ideja ne može zarobiti. Zahtjev za koridorom nadživjet će ovu flotilu; nova flota brodova već je na putu iz Korzike da razbije opsadu. Naš pokret samo raste.
Kada se izraelske vlasti nasilno ukrcaju na naša plovila u nadolazećim satima, znajte da će počiniti čin piratstva. Kršit će suverenitet mora. Sprječavat će mirnu humanitarnu misiju kojoj svjedoči cijeli svijet."
"Neka pokušaju to opravdati. Neka objasne međunarodnoj zajednici zašto naš skromni pokušaj da nahranimo izgladnjeli narod Gaze predstavlja prijetnju njihovoj nacionalnoj sigurnosti. Nitko im neće povjerovati. Hasbara jednostavno više ne prolazi.
S ovoga mjesta, s broda Ohwayla, mogu reći da se ne bojimo presretanja, ispitivanja ili zatvaranja. Ono čega se bojimo je svijet u kojem takve otmice postaju rutina. Gdje se humanitarce tretira kao kriminalce. Gdje se donošenje hrane gladnoj djeci naziva terorizmom.
Dakle, kada čujete da smo presretnuti – a čut ćete, u narednim satima – nemojte se bojati za nas. Znali smo kamo plovimo. Taj smo izbor napravili širom otvorenih očiju i punih srca," piše Adler.
