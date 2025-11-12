Od danas velika promjena: Banka poslala upute klijentima

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da od srijede, 12. studenoga, više neće moći koristiti postojeće Visa kartice.
Oglas
Svim klijentima na kućne su adrese dostavljene nove Mastercard kartice, koje je potrebno aktivirati jer Visa kartice od srijede više neće biti aktivne.
"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu.
Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu, navode iz banke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas