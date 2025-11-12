Oglas

Od danas velika promjena: Banka poslala upute klijentima

N1 Info
12. stu. 2025. 06:48
Zoltan Matuska from Pixabay

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da od srijede, 12. studenoga, više neće moći koristiti postojeće Visa kartice.

Svim klijentima na kućne su adrese dostavljene nove Mastercard kartice, koje je potrebno aktivirati jer Visa kartice od srijede više neće biti aktivne.

"Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu.

Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu, navode iz banke.

