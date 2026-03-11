Sutra se otvara Nama: ''Radićeva ima srce, ima tradiciju - ima Namu“

''Ako kupac ne sklopi ugovor-sporazum o nastavljanu poslovanja i preuzimanju zatečenih zaposlenika u navedenom roku te ne potpiše ugovore o radu sa zaposlenicima koji su prihvatili ponuđene ugovore, dosuda nekretnina će se oglasiti nevažećom'', navodilo se u rješenju. Sudska odluka uslijedila je nakon što je stečajni upravitelj Name Damir Mikić potvrdio da se Nama u zagrebačkoj Ilici zatvara, odnosno definitivno prestaje s poslovanjem pod nazivom Nama nakon završetka prodaje , a nakon toga uslijedit će prodaja Name na Kvaternikovu trgu.