Milanović poručio izraelskom veleposlaniku: "Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv"

Milanović je komentirao i izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena te poziv na razgovor na Pantovčaku: "Mogao se ne odazvati, moji suradnici su sve rekli. Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati, ako neće, to znači da ih Vlada tolerira. Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, je rekao da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to, cionist, to mi ne treba. Ako je to tako? Je li tako? Nemamo baš neke posebne odnose. To je članica UN-a koja je napadnuta bez mandata UN-a. Te vrste uznemiravanja javnosti - tu su vam neki iranski teroristi, svoje gadarije i prljavštine neka ostave tamo gdje su došli s njima. Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam? Međutim kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje", rekao je Milanović novinarima."