Obraćanje predsjednika
Milanović poručio izraelskom veleposlaniku: "Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv"
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju konferencije Money Motion 2026. Nakon toga predsjednik je dao izjavu za medije.
Zoran Milanović komentirao je prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu:
"Pitajte Zurovca, on odgovara biračima. Zurovec je dva puta samostalno ušao u Sabor, vidjet ćemo hoće li treći put. Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke."
Je li to pitanje za DORH?
"Tko vodi DORH? DORH vodi političar koji nije izabran nego je postavljen od strane Plenkovića. Radnje i potezi tih ljudi su osobni. To je ogromna vlast bez demokratskog mandata. Ta grana vlasti mora biti od nekuda nadzirana. Nema neovisnosti u sudovima."
"Anušić ima šefa, ja nemam"
Hoćete li razgovarati s Anušićem?
"Ministar obrane nije moj sugovornik nego premijer, on može biti kolega. Ne mogu mu zabraniti da negdje ide, ali se neću suzdržati od komentara kada smatram da je nešto štetno i nemoralno. Mi nismo ista politička razina, nismo sugovornici. Premijer je druga stvar, ali je odlučio da mu ovaj sustav odgovara. U diplomaciji si je fiksirao kadrovsku strukturu s bivšom predsjednicom i to ne želi promijeniti, ali nema ništa što mu prijeti politički, može tako. To je seljačka zlouporaba sistema bez posljedica. Što se tiče ministra, neka putuje dalje i neka vježba krav magu."
Komentirao je i vojni rok: "Sve više od onoga što smo imali je dobro. To su jako male Oružane snage i nismo bili u stanju privući dovoljno ljudi da se popunimo po mjerilima i standardima koje smo sami postavili u dogovoru s NATO-om. Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi. Hrvatska je država, povijesni identitet i ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s Estonijom i Portugalom, to je van pameti. Ursula von der Leyen je činovnik, za mene nema autoritet. Promijenila se sigurnosna situacija i grabež moći."
Dodaje da se ne bavi detaljima vojne obuke, osim ako ga "netko ne natjera da se bavi".
Ponovno se osvrnuo na Anušića: "Nismo ravnopravni. Moj i njegov mandat nisu isti. On može kupiti neku glupost za Hrvatsku vojsku, a ja to ne mogu spriječiti, a onda će odgovarati nekim drugim tijelima il neće jer su porobljeni. S Anušićem ne mogu razgovarati jer on ima šefa, ja ga nemam, meni su šef građani."
Milanović je komentirao i izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena te poziv na razgovor na Pantovčaku: "Mogao se ne odazvati, moji suradnici su sve rekli. Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati, ako neće, to znači da ih Vlada tolerira. Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, je rekao da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to, cionist, to mi ne treba. Ako je to tako? Je li tako? Nemamo baš neke posebne odnose. To je članica UN-a koja je napadnuta bez mandata UN-a. Te vrste uznemiravanja javnosti - tu su vam neki iranski teroristi, svoje gadarije i prljavštine neka ostave tamo gdje su došli s njima. Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam? Međutim kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje", rekao je Milanović novinarima."
Veleposlaniku je poručio: "Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv".
