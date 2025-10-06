Šuta predložio lokaciju za izgradnju Centra za umirovljenike

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u ponedjeljak je predložio lokaciju od 7000 četvornih metara u naselju Pazdigradu za izgradnju Centra za umirovljenike, odbacivši prijedloge da se Hotel Zagreb u Duilovu prenamjeni u takav centar ili u studentski centar, jer su nužne izmjene GUP-a.
Oglas
"Na prostoru od gotovo 7000 metara četvornih površine u vlasništvu tvrtke Parkovi i nasadi imamo sve uvjete da započnemo s pripremom projektne dokumentacije, a potom izgradimo Centar za umirovljenike na toj lokaciji u mojem četverogodišnje mandatu gradonačelnika," rekao je Šuta na konferenciji za novinare tik uz lokaciju koju je predložio.
Po njegovim riječima u aktivnosti oko izgradnje novog Centra za umirovljenike uključit će se i Ministarstvo socijalne skrbi koje će osigurati bespovratna sredstva iz fondova EU.
Posljednjih dana u Splitu se čuju prijedlozi da se Hotel Zagreb u splitskom naselju Duilovo prenamijeni u dom za starije, a sa splitskog Sveučilišta i prijedlog da se taj hotel prenamijeni u studentski centar.
"To nisu stvari koje se mogu dogoditi preko noći"
"Nemam ništa protiv da se Hotel Zagreb namijeni domu za starije ili studentskom centru ali to je sada neizvedivo jer je taj hotel na prostoru koji je proglašen turističkom zonom T1 i ne mogu se provoditi nikakve aktivnosti u vezi s tim hotelom dok se ne promijeni GUP," kazao je.
Dodao je kako to nisu stvari koje se mogu riješiti "preko noći" nego je nužno provesti proceduru.
Osim toga, nastavio je Šuta, treba preispitati koje su preinake u Hotelu Zagreb potrebne da bi se pretvorio u Centar za umirovljenike pošto takvi centri imaju standarde o visini plafona.
Šuta najavio utvrđivanje točnog broja umirovljenika
Šuta je kazao da je o svim tim stvarima razgovarao i predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem koji je za nedavne posjete Splitu rekao da će u vezi Hotela Zagreb u Duilovu Vlada podržati svaki projekt oko kojeg se usuglase lokalne strukture u Splitu.
Šuta je podsjetio kako se u medijima iznose podaci da oko 6000 umirovljenika u Splitu čeka na smještaj u domovima za starije, te je napomenuo kako ta brojka nije vjerodostojna jer ima slučajeva da se iste osobe prijavljuju na više lista za smještaj.
Najavio je kako će se ti podaci specificirati na temelju OIB-a kako bi se utvrdio točan broj umirovljenika koji traže smještaj u domovima za starije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas