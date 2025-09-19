Odgođeno suđenje bivšim Plenkovićevim ministrima, sutkinju razljutio Tolušić

Optužnica je potvrđena nakon što je Visoki kazneni sud (VKS) prošlog studenog odbio žalbe četvorice bivših ministara, kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanjem svih dokaza u postupku koji se na zagrebačkom Županijskom sudu vodi zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Time je odluka da su dokazi zakoniti postala pravomoćna te se na nju više nije bilo moguće žaliti.