Istražni zatvor za mladića koji je u Splitu nožem ranio policajca

"Postoji osnovana sumnja da je 3. prosinca oko 22,45 sati na području Splita, u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, nakon što ga je policijski službenik Policijske uprave splitsko-dalmatinske zaustavio i zatražio da mu se predstavi, nožem kojeg je imao kod sebe zadao više uboda u tijelo. Nanio mu je ozljede koje su opasne po život", piše u priopćenju.