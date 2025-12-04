Bolnica o izbodenom policajcu: "Dosta je ozbiljna situacija. Nalazi se u induciranoj komi"

U Splitu je sinoć oštrim predmetom teško ozlijeđen policajac. Policija je uhitila napadača.
Oglas
Policajac splitske Prve policijske postaje (59) kojega je u srijedu navečer nožem izboo psihički bolesni mladić (18) još uvijek je životno ugrožen, u induciranoj je komi, a liječnici rade sve kako bi mu spasili život.
Predstojnik Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković Gašpić medijima je popodne pred bolnicom kazao da se radi o pacijentu koji je dovezen s više ubodnih rana po cijelom tijelu i uglavnom prsnom košu te trbuhu.
Zbrinut je kirurški i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja u dosta teškom stanju i u induciranoj komi. "Možemo reći da je životno ugrožen i u dosta ozbiljnoj situaciji. Pacijent je u operacijskoj sali bio više puta. Ima više ozlijeđenih organa. Sve je to zbrinuto, a liječnici i medicinsko osoblje prate njegovo zdravstveno stanje", kazao je kratko Kljaković Gašpić.
Policajac je napadnut u srijedu oko 22,45 sati u Splitu, na području Bilice. Tamo ga je, kako se neslužbeno doznaje, najvjerojatnije kada se s posla vraćao kući napao 18- godišnji mladić sa psihičkim smetnjama i nekoliko ga puta izboo po cijelom tijelu.
Kolima Hitne medicinske pomoći je prebačen u splitsku bolnicu gdje su mu utvrđene višestruke teške i po život opasne tjelesne ozljede te je zadržan na Jedinici intenzivnog liječenja.
Nakon ozljeđivanja policajca njegove kolege su uhitile 18-godišnjaka koji je priljen na Odjel psihijatrije splitske bolnice. Na mjestu događaja očevid je napravila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva.
Neslužbeno se doznaje da je mladi napadač prethodno prijetio svojim ukućanima, a na cesti ga je primjetio 59-godišnji policajac koji ga je pokušao zaustaviti. U tom trenutku je 18- godišnjak izvadio nož i desetak puta policajca izboo po prsištu i trbuhu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas