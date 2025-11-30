'UVIJEK IH NEDOSTAJE'
Oglasi vrve ponudama, traži se na stotine prodavača. Stručnjak objašnjava: "Nije to zbog blagdana"
Proteklih dana oglasnici za posao, čini se više nego što je uobičajeno, vrve oglasima u kojima trgovci i trgovački lanci traže radnike za rad diljem Hrvatske.
Trgovački lanci poput Konzuma, Spara, Lidla, Tommyja, NTL-a, KTC-a, Plodina i drugih traže velik broj prodavača, neki i desetke njih, a prednjači Studenac. Samo na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ovih dana Studenac putem oglasa traži više od 180 ljudi - od prodavača do voditelja prodavaonica.
Najviše zaposlenih u sektoru trgovine
U sektoru trgovine u Hrvatskoj krajem listopada je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, radilo 230.108 ljudi. Taj je sektor u kolovozu prvi puta pretekao prerađivačku industriju postavši područjem s najvećim brojem zaposlenih i ostavši to tijekom rujna i listopada.
A prema statističkom biltenu HZZ-a, u listopadu je potražnja za radnicima u trgovini na malo bila poprilično velika. Tražilo se 1.177 ljudi, a prodavači su i trenutno na vrhu liste najtraženijih zanimanja na HZZ-ovom portalu Burza rada.
Sudeći po velikom broju oglasa i velikom broju traženih radnika, takva potražnja očito se prelila i u studeni. U nekim oglasima traži se i po 40-50 prodavača i drugih radnika u trgovini na malo.
"Trgovci se već pripremaju za ljetnu sezonu"
Stručnjak za maloprodaju i poslovni savjetnik Drago Munjiza u tome ne vidi ništa neuobičajeno.
"Ljudi u trgovini uvijek nedostaje, a ovaj velik broj oglasa govori kako se možda promijenio neki narativ u traženju djelatnika tim putem. Svima nedostaje određeni broj djelatnika pa se dovijaju na razne načine kako bi ih privukli", kaže.
Ova velika potražnja za prodavačima, prema Munjizi, nema veze s predstojećim blagdanima i pojačanim pritiskom na trgovine.
"Jedino pravo vršno opterećenje u maloprodaji u Hrvatskoj je ljetna sezona. U tom smislu, ovo sada nije tako strašno, nego uobičajeno. A povećan broj oglasa i potražnje vjerojatno znači da se trgovci pripremaju upravo za ljetnu sezonu. Sada je vrijeme kada se počinje tražiti ljude kako bi ih se stiglo obučiti za rad u sezoni", objašnjava Munjiza.
I krajem godine nude ovogodišnji minimalac
Nedavno smo pisali o tome kako se u većini oglasa za poslove, naročito u trgovini i turizmu, ne navode iznosi plaća koji se nude potencijalnim posloprimcima. No u nekoliko oglasa s početka listopada, u kojima su bili traženi vozači lakih dostavnih vozila te kuhinjski radnici, poslodavci su nudili plaću u iznosu od 970 eura bruto. Isti slučaj bio je i s većinom tada vrlo brojnih oglasa za poslove vozača taksija.
I sada smo naišli na nekoliko oglasa za prodavače u maloprodaji s istim ponuđenim iznosom bruto plaće.
Podsjetimo, tih 970 eura bruto je minimalna plaća za ovu godinu koju je koncem prošle godine Vlada propisala posebnom Uredbom.
Nedavno je, međutim, Vlada donijela Uredbu o iznosu minimalne bruto plaće za sljedeću godinu, koji je 80 eura viši od ovogodišnjeg i iznosi 1.050 eura.
