Oglasi vrve ponudama, traži se na stotine prodavača. Stručnjak objašnjava: "Nije to zbog blagdana"

Nedavno smo pisali o tome kako se u većini oglasa za poslove, naročito u trgovini i turizmu, ne navode iznosi plaća koji se nude potencijalnim posloprimcima. No u nekoliko oglasa s početka listopada, u kojima su bili traženi vozači lakih dostavnih vozila te kuhinjski radnici, poslodavci su nudili plaću u iznosu od 970 eura bruto. Isti slučaj bio je i s većinom tada vrlo brojnih oglasa za poslove vozača taksija.