'UVIJEK IH NEDOSTAJE'

Oglasi vrve ponudama, traži se na stotine prodavača. Stručnjak objašnjava: "Nije to zbog blagdana"

Miroslav Filipović
30. stu. 2025. 19:49
08.03.2023., Zagreb - prodavačica u trgovini
Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Proteklih dana oglasnici za posao, čini se više nego što je uobičajeno, vrve oglasima u kojima trgovci i trgovački lanci traže radnike za rad diljem Hrvatske.

Trgovački lanci poput Konzuma, Spara, Lidla, Tommyja, NTL-a, KTC-a, Plodina i drugih traže velik broj prodavača, neki i desetke njih, a prednjači Studenac. Samo na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ovih dana Studenac putem oglasa traži više od 180 ljudi - od prodavača do voditelja prodavaonica.

Slično je i u oglasima na specijaliziranim portalima Moj posao i Posao.hr gdje trgovački lanci traže voditelje trgovina, prodavače, prodavače-blagajnike, prodavače na odjelima delikatesa i pekara, voditelje trgovina, a u nekim oglasima nude se i poslovi prodavača-umirovljenika.

Najviše zaposlenih u sektoru trgovine

U sektoru trgovine u Hrvatskoj krajem listopada je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, radilo 230.108 ljudi. Taj je sektor u kolovozu prvi puta pretekao prerađivačku industriju postavši područjem s najvećim brojem zaposlenih i ostavši to tijekom rujna i listopada.

A prema statističkom biltenu HZZ-a, u listopadu je potražnja za radnicima u trgovini na malo bila poprilično velika. Tražilo se 1.177 ljudi, a prodavači su i trenutno na vrhu liste najtraženijih zanimanja na HZZ-ovom portalu Burza rada.

MixCollage-28-Nov-2025-03-55-PM-5697
HZZ / N1

Sudeći po velikom broju oglasa i velikom broju traženih radnika, takva potražnja očito se prelila i u studeni. U nekim oglasima traži se i po 40-50 prodavača i drugih radnika u trgovini na malo.

"Trgovci se već pripremaju za ljetnu sezonu"

Stručnjak za maloprodaju i poslovni savjetnik Drago Munjiza u tome ne vidi ništa neuobičajeno.

"Ljudi u trgovini uvijek nedostaje, a ovaj velik broj oglasa govori kako se možda promijenio neki narativ u traženju djelatnika tim putem. Svima nedostaje određeni broj djelatnika pa se dovijaju na razne načine kako bi ih privukli", kaže.

Snimka zaslona 2025-11-28 145732
Moj posao.hr

Ova velika potražnja za prodavačima, prema Munjizi, nema veze s predstojećim blagdanima i pojačanim pritiskom na trgovine.

"Jedino pravo vršno opterećenje u maloprodaji u Hrvatskoj je ljetna sezona. U tom smislu, ovo sada nije tako strašno, nego uobičajeno. A povećan broj oglasa i potražnje vjerojatno znači da se trgovci pripremaju upravo za ljetnu sezonu. Sada je vrijeme kada se počinje tražiti ljude kako bi ih se stiglo obučiti za rad u sezoni", objašnjava Munjiza.

I krajem godine nude ovogodišnji minimalac

Nedavno smo pisali o tome kako se u većini oglasa za poslove, naročito u trgovini i turizmu, ne navode iznosi plaća koji se nude potencijalnim posloprimcima. No u nekoliko oglasa s početka listopada, u kojima su bili traženi vozači lakih dostavnih vozila te kuhinjski radnici, poslodavci su nudili plaću u iznosu od 970 eura bruto. Isti slučaj bio je i s većinom tada vrlo brojnih oglasa za poslove vozača taksija.

I sada smo naišli na nekoliko oglasa za prodavače u maloprodaji s istim ponuđenim iznosom bruto plaće.

Snimka zaslona 2025-11-28 144414
HZZ

Podsjetimo, tih 970 eura bruto je minimalna plaća za ovu godinu koju je koncem prošle godine Vlada propisala posebnom Uredbom.

Nedavno je, međutim, Vlada donijela Uredbu o iznosu minimalne bruto plaće za sljedeću godinu, koji je 80 eura viši od ovogodišnjeg i iznosi 1.050 eura.

Teme
Drago Munjiza N1 teme minimalna plaća oglasi za posao prodavači trgovački lanci trgovci

