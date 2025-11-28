Potrošnja u Hrvatskoj porasla 31. mjesec zaredom

U Hrvatskoj je u listopadu potrošnja u maloprodaji porasla već 31. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, što ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva.
Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u petak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u listopadu, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla za 1,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na listopad prošle godine porasla za 4,1 posto.
Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 31. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 3,1 posto.
Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 1,6 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 7,7 posto.
U prvih deset mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.
Nastavlja se stabilan rast gospodarstva
Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u listopadu ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u četvrtom tromjesečju ove godine.
Prema podacima DZS-a, u trećem je tromjesečju BDP porastao već 19. kvartal zaredom, za 2,3 posto na godišnjoj razini.
