OGLASI ZA POSAO
Traže desetke radnika, a pogledajte kolike im plaće nude. Jedan podatak otkriva na koga ciljaju
Sve je manje oglasa na internetskim stranicama s ponudama poslova u kojima poslodavci navode plaću koju nude potencijalnom posloprimcu.
Iako su za sve djelatnosti u Hrvatskoj otprilike poznati okvirni iznosi plaća, u oglasima bez navedenih plaća najčešće stoji formulacija "nudimo redovna i stimulativna primanja".
Nedavno su, pak, dva oglasa privukla pažnju i izazvala niz reakcija na društvenim mrežama. Konzum je do 5. studenoga imao otvoren natječaj za čak 45 vozača lakih dostavnih vozila. Radno iskustvo nije bio uvjet, samo položen vozački ispit B kategorije, a plaća koju su nudili je 970 eura bruto.
Drugi natječaj koji je privukao pažnju i potaknuo niz komentara objavila je hotelsko–turistička kompanija Maistra iz Rovinja, koja je dio Adris grupe. Ondje su tražili 30 kuhinjskih radnika za rad u turističkim objektima u Vrsaru. Ponuđena plaća također je 970 eura bruto.
Nude minimalac koji će uskoro biti lanjski
Podsjetimo da je 970 eura bruto iznos minimalne plaće za 2025. godinu koju je potkraj prošle godine odredila Vlada Uredbu o visini minimalne plaće.
No bruto iznos plaća koje su ponudili Konzum i Maistra za dva i pol mjeseca bit će niži od minimalca koji je Vlada nedavnom Uredbom propisala za 2026. godinu poverćavši iznos na 1.050 eura bruto, odnosno oko 850 eura neto.
Konzumov natječaj bio je objavljen na stranicama Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), ali je uklonjen otamo nakon što je 5. studenoga istekao rok za prijave. Međutim, novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković 'skrinšotao' je oglas dok je još bio aktivan te ga objavio na svome Facebooku uz ironični komentar: "Imate još par dana za prijaviti se za posao snova - vozač u Konzumu, za punih 970 eura bruto na mjesec! Javite se i javite svojim bližnjima. Jer nema boljeg od rada za minimalac. Ne zaboravite, takvim radom omogućavate niske cijene u našim trgovinama!"
Oglasi namijenjeni stranim radnicima
Nisu samo spomenuta dva natječaja u okviru minimalca. Na domaćim specijaliziranim portalima za oglašavanje poslova i slobodnih radnih mjesta ima još popriličan broj sličnih.
Većinom su to oglasi za poslove vozača/ica lakih dostavnih vozila ili osobnih automobila. Ovo potonje, ako nije izrijekom navedeno, podrazumijeva posao vozača ili vozačice taksija. Deseci su takvih oglasa, mahom u Zagrebu, Zadru i drugim većim gradovima, a većinom se traži pet do deset radnika. U jednom čak njih 25.
Svim tim oglasima zajedničke su dvije stvari. Prvo, ponuđena bruto plaća od 970 eura, što je iznos sadašnjeg minimalca koji uskoro više neće biti toliki nego veći. U jednom oglasu vidjeli smo neznatno viši iznos - 985 eura. Ako u nekom oglasu stoji (minimalna) neto plaća, onda je kamuflirana rastezljivim izrazom "od 800 eura".
Druga zajednička stvar velikoj većini tih oglasa jest poslodavčeva napomena da nudi "zajednički smještaj" pa nije teško zaključiti kako su ti oglasi prvenstveno namijenjeni stranim radnicima iz trećih zemalja.
Puno poslova za minimalnu plaću
Na portalu Posao.hr našli smo i oglas za posao skladištara/montera u Zagrebu s očito tek reda radi navedenom plaćom "od 1 € do 2 €".
Od ostalih oglasa u kojima je istaknuta ponuđena plaća, usto minimalna, a ne odnosi se na vozače lakih dostavnih vozila ili taksija, uočili smo jedan za osobnog asistenta osobi s invaliditetom s plaćom od 822 eura.
Također i poslove blagajnika-pomoćnog radnika u restoranu (850 eura), spremača ili spremačice (900 eura) te skladištara (900 eura).
Svi spomenuti poslovi nude se u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare