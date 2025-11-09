Traže desetke radnika, a pogledajte kolike im plaće nude. Jedan podatak otkriva na koga ciljaju

Konzumov natječaj bio je objavljen na stranicama Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), ali je uklonjen otamo nakon što je 5. studenoga istekao rok za prijave. Međutim, novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković 'skrinšotao' je oglas dok je još bio aktivan te ga objavio na svome Facebooku uz ironični komentar: "Imate još par dana za prijaviti se za posao snova - vozač u Konzumu, za punih 970 eura bruto na mjesec! Javite se i javite svojim bližnjima. Jer nema boljeg od rada za minimalac. Ne zaboravite, takvim radom omogućavate niske cijene u našim trgovinama!"