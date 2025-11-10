Broj nezaposlenih 9,8 posto manji nego lani: Ovi sektori najviše zapošljavaju

Tijekom listopada ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 18.072 osobe, što je 0,8 posto više nego u listopadu lani. Pritom su 13.223 osobe ili 73,2 posto došle iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.206 osoba iz redovitoga školovanja (12,2 posto) te 2.643 osobe iz neaktivnosti (14,6 posto).