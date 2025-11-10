Broj nezaposlenih 9,8 posto manji nego lani: Ovi sektori najviše zapošljavaju

Krajem listopada ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) bilo je registrirano 77.825 nezaposlenih osoba, što je 9,8 posto ili 8.444 osobe manje nego u listopadu prošle godine, pokazuju podaci HZZ-a objavljeni u ponedjeljak.
U odnosu na rujan, broj nezaposlenih povećan je za 4,4 posto ili 3.266 osoba.
Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 78.806 nezaposlenih, a oglašeno je 16.255 slobodnih radnih mjesta.
Tijekom listopada ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su 18.072 osobe, što je 0,8 posto više nego u listopadu lani. Pritom su 13.223 osobe ili 73,2 posto došle iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.206 osoba iz redovitoga školovanja (12,2 posto) te 2.643 osobe iz neaktivnosti (14,6 posto).
Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo 14.806 osoba, što je 2,1 posto više nego u listopadu 2024. godine. Od toga su zaposlene 8.643 osobe, i to 7.705 osoba ili 89,1 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 938 osoba ili 10,9 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.
Najviše se zapošljava u trgovini, prerađivačkoj industriji i obrazovanju
Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano trgovini na veliko i malo - 1.183 osobe ili 15,4 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 1.174 osobe ili 15,2 posto te obrazovanje s 1.085 osoba ili 14,1 posto.
U listopadu je 6.163 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.
U zapošljavanju predvodi Zagreb
Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Grad Zagreb (1.088 osoba ili 14,1 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Splitsko-dalmatinska županija (1.079 osoba ili 14 posto) te Osječko-baranjska županija (903 osobe ili 11,7 posto).
Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 12.005 (ili 15,4 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.564 ili 13,6 posto) i Gradu Zagrebu (10.011 ili 12,9 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (929 ili 1,2 posto).
U listopadu je 20.449 osoba ili 26,3 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2024. godine za 20,1 posto ili 3.425 osoba.
U listopadu ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 14.867 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 22.912 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 9,4 posto u odnosu na isti mjesec lani.
