Oglasila se Hrvatska liječnička komora o EPPO-ovoj istrazi u Domu zdravlja

"Hrvatska liječnička komora, kao i uvijek do sada, osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu i društvu u cjelini. HLK duboko zabrinjavaju optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti koji se stavljaju na teret ravnateljici i djelatnicima Doma zdravlja Zagreb, jer takvi slučajevi ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju i sustav javnog zdravstva.