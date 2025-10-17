Oglasila se Hrvatska liječnička komora o EPPO-ovoj istrazi u Domu zdravlja

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Priopćenje Hrvatske liječničke komore prenosimo u cijelosti.
"Hrvatska liječnička komora, kao i uvijek do sada, osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u zdravstvenom sustavu i društvu u cjelini. HLK duboko zabrinjavaju optužbe o zlouporabi položaja i ovlasti koji se stavljaju na teret ravnateljici i djelatnicima Doma zdravlja Zagreb, jer takvi slučajevi ozbiljno narušavaju povjerenje građana u liječničku profesiju i sustav javnog zdravstva.
Korupcija, neovisno o razini i obliku, izravno šteti pacijentima, ponižava rad većine liječnika koji časno i savjesno obavljaju svoj posao te ugrožava temeljne vrijednosti zdravstvenog sustava.
Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti, koje vrijede za svakog pacijenta, ali istodobno naglašavamo kako Hrvatska liječnička komora ostaje čvrsto opredijeljena etičnosti, profesionalnoj čestitosti i transparentnosti rada svih svojih članova."
