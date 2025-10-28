Oglas

PRIVREMENO ZATVARANJE

Oglasio se Holding: Evo što će od danas biti s tržnicom Dolac

N1 Info
28. lis. 2025. 18:32
tržnica Dolac
Podružnica Tržnice Zagreb donijela je u utorak odluku o ograničenju rada tržnice Dolac.

Do završetka sanacije preventivno će biti zatvoren unutarnji prostor (hala) tržnice Dolac, dok će zakupci nastaviti s radom na ostalim dijelovima tržnice.

Djelatnici Tržnice Dolac odmah su, nakon što su doznali za pad manjeg dijela žbuke sa stropa u hali, preventivno zatvorili taj dio prostora. Tijekom utorka obavljen je i pregled statičara.

"Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne određene intervencije, a u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje nužne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje, u najboljem interesu kupaca i posjetitelja, poduzeti bez odgađanja", istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.

