Oglasio se Holding: Evo što će od danas biti s tržnicom Dolac

"Na temelju preliminarnog pregleda i usmenog mišljenja stručnjaka donesena je odluka da hala tržnice Dolac ostaje zatvorena. Vjerojatno će biti potrebne određene intervencije, a u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje nužne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje, u najboljem interesu kupaca i posjetitelja, poduzeti bez odgađanja", istaknuo je voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.