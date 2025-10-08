APEL
Udruga Sjena obratila se UN-u i Europskoj komisiji zbog kršenja prava djece s teškoćama
Udruga Sjena obratila se Ujedinjenim narodima i Europskoj komisiji upozoravajući na, kako navode, brojna i ponavljana kršenja temeljnih ljudskih prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.
Iako je Hrvatska potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima djeteta, roditelji okupljeni u Udruzi ističu da se prava često ignoriraju, dok su životi najranjivijih ugroženi unutar sustava koji bi ih trebao štititi.
Priopćenje udruge Sjena prenosimo u cijelosti:
"Obraćamo Vam se kao roditelji i predstavnici obitelji djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom, duboko zabrinuti zbog brojnih i ponavljanih kršenja temeljnih ljudskih prava ove populacije u Republici Hrvatskoj.
Unatoč tome što je Hrvatska potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i Konvencije o pravima djeteta (CRC), praksa pokazuje da se ta prava često ignoriraju, a životi djece i osoba s invaliditetom ugrožavaju unutar sustava koji bi ih trebao štititi.
1. Tragedije i pokušaji zataškavanja
Hrvatski mediji objavili su vijest o smrti dječaka s teškoćama u Centru za rehabilitaciju, koja je potresla javnost.
Prema dostupnim informacijama, dječak je bio često zaključavan u sobu bez nadzora, a okolnosti smrti upućuju na teško zanemarivanje i propuste u skrbi.
Roditelji i svjedoci navode da su se nakon tragedije pokušale umanjiti razmjere odgovornosti i izbjeći nezavisna istraga.
Ovaj slučaj nije izoliran incident, već simptom sustavnog urušavanja institucionalne skrbi, u kojoj djeca i odrasle osobe s invaliditetom ostaju bez osnovne zaštite, nadzora i dostojanstva.
2. Stanje u institucijama
Brojne ustanove u Hrvatskoj su dotrajale, neodržavane i arhitektonski nepristupačne.
Nedostatak osnovnih sanitarnih, sigurnosnih i prostornih uvjeta ugrožava zdravlje i život korisnika.
U mnogima nema dovoljno stručnog i educiranog osoblja (defektologa, psihologa, medicinskih sestara, terapeuta), što dovodi do zanemarivanja, neprimjerenih postupaka i izostanka individualizirane skrbi.
Proces deinstitucionalizacije, iako formalno dio državnih strategija, u praksi gotovo da ne postoji — korisnici se i dalje smještaju u velike, zatvorene sustave, bez stvarne podrške u zajednici.
3. Nepostojanje kriznih i hitnih centara
Posebno zabrinjava činjenica da u Hrvatskoj ne postoje krizni centri za slučajeve kada roditelj, skrbnik ili član obitelji djeteta s teškoćama iznenada oboli, ostari, bude hospitaliziran ili preminu.
U takvim situacijama obitelji se nemaju kome obratiti — ne postoji sustav hitne privremene skrbi, medicinske i psihološke podrške, niti sigurnosnog smještaja za dijete ili odraslu osobu s invaliditetom.
Roditelji žive u stalnom strahu što će biti s njihovom djecom ako se njima nešto dogodi, dok država ne nudi nikakav plan kontinuiteta skrbi.
Takvi centri u drugim državama služe kao privremena i krizna rješenja koja štite osobe s invaliditetom od institucionalizacije i traumatičnih premještaja. Hrvatska ih još nije ni započela planirati, iako bi trebali biti temelj svakog modernog sustava skrbi.
4. Promašaj projekta "Odmor od skrbi"
Usluga „Odmor od skrbi“, koja se financira iz europskih fondova i predstavljena je kao oblik podrške roditeljima djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, pokazala se kao potpuni promašaj.
Umjesto stvarne pomoći obiteljima, projekt je postao mehanizam za financiranje plaća udruga koje ga provode, bez mjerljivih koristi za krajnje korisnike.
U praksi, roditelji ne mogu ostvariti uslugu kad im je najpotrebnija, kapaciteti su simbolični, a kriteriji netransparentni.
Time se propušta osnovni cilj projekta — olakšati teret skrbi i spriječiti izgaranje obitelji koje već godinama nadomještaju propuste države.
Ovakav način provedbe ne samo da ne pomaže obiteljima, nego diskreditira europske projekte i stvara dojam da se sredstva EU koriste bez stvarnog nadzora i svrhe.
5. Naši zahtjevi i apel međunarodnim institucijama
S obzirom na sve navedeno, obraćamo se UN-u i Europskoj uniji sa sljedećim zahtjevima:
1. Hitna međunarodna istraga i nadzor nad institucijama u Hrvatskoj u kojima su smještena djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom.
2. Nezavisno utvrđivanje odgovornosti za smrt dječaka i druge slične slučajeve, uključujući navode o zataškavanju.
3. Revizija načina trošenja sredstava EU fondova u području socijalne skrbi, s naglaskom na to da novac mora doći do obitelji, a ne poslužiti za administrativno preživljavanje projekata.
4. Uspostava kriznih centara i hitnih službi podrške za situacije bolesti, nemoći ili smrti roditelja/skrbnika.
5. Razvoj mreže malih, stručnih i dostupnih centara podrške u zajednici, uz istinsku deinstitucionalizaciju.
6. Osiguranje javne transparentnosti i nadzora nad svim programima koji se financiraju javnim i europskim sredstvima.
7. Zaštita zviždača, roditelja i zaposlenika koji prijavljuju propuste, zanemarivanja ili zloupotrebe.
6. Zaključak i apel
U trenutku kada se u institucijama događaju smrti djece, kada roditelji mole za pomoć jer nemaju kome ostaviti svoje dijete ni na jedan dan, a sredstva namijenjena njima završavaju u projektima bez učinka — država je izgubila temeljnu svrhu postojanja: štititi najslabije.
Zato od Ujedinjenih naroda i Europske unije tražimo da:
- hitno reagiraju i pokrenu međunarodni nadzor,
- osiguraju da sredstva EU fondova budu usmjerena prema stvarnim korisnicima,
-podrže uspostavu kriznih centara i reformu institucionalne skrbi,
- zahtijevaju transparentnost, odgovornost i zaštitu obitelji koje su prepuštene same sebi.
Tražimo pravdu, nadzor i stvarnu promjenu.
Tražimo da se prestane šutjeti o tragedijama koje se događaju iza zatvorenih vrata institucija i da se prekine praksa administrativnog prikrivanja odgovornosti.
Tražimo da se zaštiti svako dijete i svaka osoba s invaliditetom, jer oni sami to ne mogu."
