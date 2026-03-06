Oglas

povišena razina pesticida

Oprez! Iz Spara se povlače ove jagode!

author author
Hina , N1 Info
|
06. ožu. 2026. 21:59
smrznute jagode
Unsplash

Zbog povišene razine pesticida bifenazata Državni inspektorat RH izvijestio je kako SPAR Hrvatska d.o.o.. Zagreb iz predostrožnosti opoziva smrznuti proizvod JAGODE S-BUDGET.

Oglas

Riječ je o proizvodu u pakiranju od jednog kilograma, oznake EAN kod 5999139404603, svih rokova trajanja. 

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom.

Dobavljač je Agrosprint Zrt. Mađarska, a u maloprodaju stavlja SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb.

"Poštovani kupci,

 Proizvođač Agrosprint Zrt. Mađarska, u cilju najveće moguće zaštite potrošača iz predostrožnosti opoziva s tržišta  sve rokove trajanja proizvoda JAGODE S-BUDGET 1 kg, zbog sumnje na povišene razine pesticida.

Pozivaju se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu SPAR ili INTERSPAR  trgovinu gdje će im biti vraćen novac.

I ovom prilikom SPAR Hrvatska se ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca", poručuju iz Spara.

Teme
jagode spar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ