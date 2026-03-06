Oprez! Iz Spara se povlače ove jagode!

Zbog povišene razine pesticida bifenazata Državni inspektorat RH izvijestio je kako SPAR Hrvatska d.o.o.. Zagreb iz predostrožnosti opoziva smrznuti proizvod JAGODE S-BUDGET.
Riječ je o proizvodu u pakiranju od jednog kilograma, oznake EAN kod 5999139404603, svih rokova trajanja.
Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom.
Dobavljač je Agrosprint Zrt. Mađarska, a u maloprodaju stavlja SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb.
"Poštovani kupci,
Proizvođač Agrosprint Zrt. Mađarska, u cilju najveće moguće zaštite potrošača iz predostrožnosti opoziva s tržišta sve rokove trajanja proizvoda JAGODE S-BUDGET 1 kg, zbog sumnje na povišene razine pesticida.
Pozivaju se kupci koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu SPAR ili INTERSPAR trgovinu gdje će im biti vraćen novac.
I ovom prilikom SPAR Hrvatska se ispričava kupcima i naglašava kako su glavni prioriteti sigurnost proizvoda i zadovoljstvo kupaca", poručuju iz Spara.
